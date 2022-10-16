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Общество
16 октября 2022, 12:30

Жителей Екатеринбурга, Нижнего Тагила и Верхней Пышмы ждут перебои в телевещании

помехи в телевизоре

Все отключения трансляции согласованы с вещателями. Фото: Алексей Кунилов

В ближайшие дни жители Свердловской области вновь заметят сбои в работе телевидения и радио. Это связано с техническими работами, а также космическим явлением.

По данным Российской телевизионной и радиовещательной сети (РТРС), неполадки могут наблюдаться:

  • 17 октября в поселках Азанка и Зайково, селе Афанасьевское, пгт Баранчинском и нескольких городах: Екатеринбурге, Каменске-Уральском, Асбесте, Артемовском, Нижних Сергах, Нижнем Тагиле, Первоуральске, Серове и Талице;
  • 18 октября — в Камышлове и Нижней Туре;
  • 19 октября — в селе Голубковском, поселке Новоуткинске, городах: Екатеринбурге, Нижнем Тагиле, Первоуральске, Североуральске, Сухом Логу;
  • 20 октября — в Новоуральске, пгт Пышме и Сосьве;
  • 21 октября — в селе Башкарка и поселке Лосином.

Кроме того, из-за солнечной интерференции (искажение радиосигнала, принимаемого со спутника, в результате интерференции с излучением Солнца) свердловчанам придется до 21 октября смотреть несколько телеканалов и слушать ряд радиостанций с помехами.

Областная газета Свердловской области

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