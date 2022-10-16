Жителей Екатеринбурга, Нижнего Тагила и Верхней Пышмы ждут перебои в телевещании

Все отключения трансляции согласованы с вещателями. Фото: Алексей Кунилов

В ближайшие дни жители Свердловской области вновь заметят сбои в работе телевидения и радио. Это связано с техническими работами, а также космическим явлением.

По данным Российской телевизионной и радиовещательной сети (РТРС), неполадки могут наблюдаться:

17 октября в поселках Азанка и Зайково, селе Афанасьевское, пгт Баранчинском и нескольких городах: Екатеринбурге, Каменске-Уральском, Асбесте, Артемовском, Нижних Сергах, Нижнем Тагиле, Первоуральске, Серове и Талице;

18 октября — в Камышлове и Нижней Туре;

19 октября — в селе Голубковском, поселке Новоуткинске, городах: Екатеринбурге, Нижнем Тагиле, Первоуральске, Североуральске, Сухом Логу;

20 октября — в Новоуральске, пгт Пышме и Сосьве;

21 октября — в селе Башкарка и поселке Лосином.

Кроме того, из-за солнечной интерференции (искажение радиосигнала, принимаемого со спутника, в результате интерференции с излучением Солнца) свердловчанам придется до 21 октября смотреть несколько телеканалов и слушать ряд радиостанций с помехами.