Свердловские производители рапса получат более 26,5 млн рублей

Переработанную масличную культуру используют в животноводческой отрасли в качестве добавки для улучшения качества кормов. Фото: Павел Ворожцов

Решение о выделении денежных средств принято Правительством РФ. Господдержка позволит не снижать объемы площадей под масличными культурами в 2023 году.

По данным департамента информполитики Свердловской области, в этом году рапсом было засеяно более 24 тысяч гектаров (площади увеличены на 33% по сравнению с прошлым годом). Собрано более 32 тысяч тонн семян.

Напомним, ранее из федерального бюджета свердловским производителям зерна было направлено 95,1 млн рублей. На эти деньги аграрии смогут компенсировать до 50% затрат на производство и реализацию пшеницы, ржи, ячменя и кукурузы.

Добавим, в этом году на Среднем Урале собран рекордный урожай зерна – более 900 тысяч тонн при плановых значениях в 687 тысяч тонн. Урожайность зерновых составила 28,5 центнеров с гектара, что в 1,5 раза выше уровня прошлого года.

Всего в этом году местным сельхозпроизводителям будет направлено более 4 млрд рублей (из бюджетов всех уровней). Поддержка предоставляется по нескольким направлениям. В их числе — гранты "Агростартап", помощь хлебопекарным предприятиям, "молочные" субсидии.