В Екатеринбурге зацеперов на санках привлекли к ответственности

Сотрудники ГИБДД пресекают опасные развлечения, привлекают к ответственности водителей и зацеперов. Фото: Галина Соловьева

Сотрудники ГИБДД задержали двух жителей Екатеринбурга. За нарушения правил дорожного движения они привлечены к административной ответственности.

По данным городского отделения пропаганды ОГИБДД УМВД России, в ночь на 16 октября мужчины устроили опасную езду на Химмаше. Водитель Volkswagen Polo возил своего пассажира на санках, которые были прицеплены к автомобилю.

"Нарушения были выявлены по видеозаписям, выложенным в сеть Интернет. Благодаря оперативной работе сотрудников ГИБДД личности правонарушителей установлены. Ими оказались двое мужчин 1995 и 1992 годов рождения", — говорится в сообщении.

Госавтоинспекция Екатеринбурга призывает участников движения соблюдать ПДД. Подобные развлечения могут привести к опасным последствиям не только для здоровья, но и жизни.