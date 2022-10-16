Волонтеры из 9 регионов России отправились на разведку Большой уральской тропы

Большая Уральская тропа объединит треки от Южного до Северного Урала. Фото: telegram-канал проекта Большая уральская тропа

Сегодня волонтеры Ростуризма совместно с АНО "Лаборатория внутреннего туризма" начали разведку трека Большой уральской тропы. Они пройдут участок протяженностью 61 километр.

По маршруту гора Волчиха — горная гряда Дегтярские воробьи — село Мариинск — село Краснояр — источник Платонида — гора Шунут отправились добровольцы из Воронежской, Ярославской, Тюменской, Омской, Нижегородской областей, Ставропольского края и Республики Дагестан.

Они отметят в чек-листах состояние почвы и флоры, эстетику местности, рельеф, доступность, рекреационный потенциал. Также команда будет вести фотофиксацию и изучит стратегические документы, где может упоминаться данная территория, генпланы, федеральные проекты, сообщают организаторы.

Добавим, Большая уральская тропа — общественный проект, призванный объединить существующие эколого-туристические маршруты Большого Урала и объекты коммерческой туринфраструктуры в межрегиональный национальный маршрут.

В регионе реализуется "Стратегия развития внутреннего и въездного туризма в Свердловской области на период до 2035 года", целью которой является формирование современной конкурентоспособной туриндустрии.

Ранее "Областная газета" писала, что началось исследование тропы охранной зоны Висимского заповедника. Предполагается привести маршруты к современным стандартам, чтобы экотуристы смогли полюбоваться на самые высокие вершины Среднего Урала, посмотреть место крушения самолета, где до сих пор лежат его обломки, пройти по границе Европы и Азии.

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