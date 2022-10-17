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Общество
17 октября 2022, 13:55

Безработных россиян хотят привлечь к работе на стройках

строитель

В строительной отрасли отмечается нехватка кадров. Фото: Галина Соловьева

Общественный совет при Минстрое РФ предлагает задействовать безработных в строительной отрасли. Сегодня в ней трудятся 11 млн человек, требуется еще 3–5 млн.

При этом решить проблему нанимая только трудовых мигрантов не получится. Поэтому предложено вовлекать граждан, которые долгое время не могут найти работу. Таких на учете в органах занятости находится более 1,8 млн человек. Пока девелоперы их не рассматривают из-за отсутствия опыта. Однако общественники планируют разработать систему привлечения таких лиц на стройки и представить ее в министерство, пишут "Известия".

Как отметил руководитель комиссии по проектному финансированию Общественного совета при Минстрое Рифат Гарипов, можно достаточно легко и быстро подготовить востребованные в строительстве низкоквалифицированные кадры, в частности, каменщиков и укладчиков. Обучить же специалиста высокого уровня (электрогазосварщики, монтажники, электрики, бетонщики) сложнее и дольше.

Областная газета Свердловской области

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