Екатеринбургские таможенники пресекли попытку нелегального ввоза 15 тысяч цветов

В отношении предпринимателя возбуждено административное дело по ч. 1 ст. 16.2 КоАП России. Фото: пресс-служба Уральского таможенного управления

В Екатеринбург прибыла крупная партия цветов из Голландии и Эквадора общим весом 6 тонн. Инспекторы Октябрьского таможенного поста в ходе досмотра обнаружили, что часть товара не задекларирована.

Предприниматель попытался незаконно ввезти около 15 тысяч свежих цветов. Таким образом избежав уплаты обязательных таможенных платежей в федеральный бюджет, отметили в пресс-службе Уральского таможенного управления.

В отношении предпринимателя возбуждено административное дело по части 1 статьи 16.2 КоАП России (недекларирование либо недостоверное декларирование товаров). Сейчас проводится расследование и товароведческая экспертиза, необходимая для установления штрафа.

"Нарушения при ввозе свежесрезанных бутонов случаются редко. Законопослушные импортеры цветочной продукции очень внимательно относятся к заявляемым в ходе декларирования сведениям, потому что любая задержка при ввозе заканчивается потерей товарного вида продукции и убытками", — рассказал начальник Октябрьского таможенного поста Владимир Фельдшаров.