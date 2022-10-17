Область на карте

Фото: Тавдинка.рф

Заречный

В Заречном отремонтировали мини-рынок сельхозпродукции. Как пишет «ПазлТВ», зареченские садоводы больше 20 лет торговали за старыми разбитыми прилавками. Деревянно-железные конструкции давно отслужили свой век, доски прогнили. Отремонтировать торговые ряды за счет городского бюджета было нельзя: мини-рынок возник самостийно и на балансе муниципалитета не значится. Решить проблему помогли местные предприниматели. Они купили материалы и нашли добровольцев, которые демонтировали старые конструкции и установили семь новых модулей.

Краснотурьинск

Фото: Заря Урала

В Краснотурьинске на маршрут вышел трамвай №7, привезенный из Нижнего Тагила. Напомним, в марте этого года один из двух рабочих вагонов сгорел, из-за чего потребовалось срочное пополнение парка местного перевозчика. Как пишет «Заря Урала», МУП «Тагильский трамвай» передало краснотурьинцам советский трамвай производства Усть-Катавского завода. Вагон протестировали на территории городского трампарка, а затем он вышел на обкатку по маршруту. Теперь в городе будут ездить два трамвая.

Тавда

В городском парке культуры и отдыха Тавды открыли детский веревочный парк. Как пишет портал «Тавдинка.рф», спортивный объект был создан в рамках программы инициативного бюджетирования, стоимость проекта составила 1,1 миллиона рублей. Парк включает трассу с препятствиями на 16 этапов и вертикальный скалодром, смонтировали объект за два дня. Как пишет СМИ, парк подходит для детей от 3-х лет и является альтернативой стандартным детским площадкам. В Свердловской области таких площадок пока немного.

Нижний Тагил

Жителей Нижнего Тагила удивил военный вертолет Ми-8, который приземлился возле городской больницы № 4. Технику запечатлели жители окрестных домов, сообщают «Все новости». Обычно у медучреждения садятся вертолеты санитарной авиации, но в этот раз из вертолета вышла, а затем зашла группа людей, носилок и других медицинских приспособлений у них не было. Людям, собравшимся на шум, объяснили, что полет – тренировочный.

Серов

В Серове открыли памятник политическому деятелю и журналисту Геннадию Селезнёву, который родился в Серове и являлся Почетным гражданином города. Он избирался в первые четыре созыва Госдумы России, во втором и третьем созывах был ее председателем. В разные годы являлся главным редактором «Комсомольской Правды», «Учительской газеты» и «Правды».

Как пишет журнал «Первый в Серове», памятник был изготовлен и установлен на народные деньги, за счет добровольных пожертвований. Автором скульптуры стал заслуженный художник России Юрий Злотя. Установили памятник в небольшом сквере возле Больничного городка. На открытие объекта приехали вдова политика и две его внучки, а также председатель Комитета Государственной Думы РФ по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина.

Асбест

В Асбесте местные благотворители отремонтировали аварийный Некрасовский мост. Как сообщает «Асбестовский рабочий», пользоваться переправой было небезопасно: в металлическом настиле появились дыры, один из пролетов в ограждении был вырван. Чтобы опасные участки было лучше видно, люди стали завязывать на них цветные ленточки. В городской администрации сообщили, что не могут отремонтировать мост, поскольку он не стоит на муниципальном балансе. Тогда сделать это решили силами градообразующего предприятия и местной благотворительной организации. На прошлой неделе работы были завершены.

Космакова (Сысертский ГО)

Деревню Космакова одели в асфальт. Как пишет газета «Маяк», жители много лет просили местную администрацию сделать хотя бы подъездную дорогу от трассы М-5 до деревни, но денег в районном бюджете на это не было. В этом году километровый проезд к деревне был построен. Параллельно за лето заасфальтировали практически все основные улицы – Проезжая, Ленина, Мира, Рябиновая и другие. Как выяснилось, на них были выделены частные средства.