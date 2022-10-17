Свердловский фермер стал призером Всероссийской агропромышленной выставки

До конца года фермер планирует ввести в эксплуатацию телятник на 400 голов. Фото: департамент информполитики Свердловской области

Глава фермерского хозяйства Нурлан Кульбердинов из деревни Черемухово Талицкого ГО взял бронзу Всероссийской агропромышленной выставки "Золотая осень 2022".

Его семейная животноводческая ферма, построенная с помощью гранта в 30 млн рублей, стала одной из лучших среди 82 проектов, заявленных на конкурс в номинации "Эффективный проект грантополучателя".

"Сейчас в нашем хозяйстве более 120 голов крупного рогатого скота. Дойка и кормление животных полностью роботизированы. Спецпрограммы следят за тем, сколько корма съела корова, сколько дала молока и какого качества, контролируются показатели здоровья. Всю информацию можно посмотреть дистанционно в телефоне", — говорит Нурлан Кульбердинов.

По данным департамента информполитики Свердловской области, перенять опыт к уральскому фермеру приезжают коллеги из разных регионов страны. На территории хозяйства построено отдельное здание, где есть учебные классы, столовая, гостиница.

В Свердловской области гранты на строительство семейной фермы выдаются с 2012 года на условиях софинансирования из федерального и областного бюджетов. За 10 лет объем господдержки составил более 750 млн рублей. На эти средства построено 25 животноводческих ферм, капитально отремонтированы 3 помещения, реализован проект по созданию рыбоводческой фермы.

В этом году грант на развитие семейных ферм получили 6 крестьянских хозяйств. Из федерального и областного бюджетов было выделено более 130 млн рублей. Обязательными условиями предоставления господдержки являются создание новых рабочих мест и увеличение объемов произведенной сельхозпродукции.

Добавим, глава Среднего Урала Евгений Куйвашев ставит перед аграриями задачу по обеспечению продовольственной безопасности региона, увеличению объемов и качества местной продукции.