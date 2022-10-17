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Общество
17 октября 2022, 18:05

Президент РФ поручил выделять по 3,9 млрд рублей ежегодно на патриотический контент для детей

дети за компьютером

На производство детского контента ежегодно планируется выделять по 3,9 млрд рублей. Фото: Галина Соловьева

Президент России Владимир Путин поручил Правительству совместно с АНО "Институт развития интернета" заняться производством востребованного цифрового контента и мультимедийных продуктов. Они должны быть направлены на патриотическое и духовно-нравственное воспитание детей и молодежи.

Начиная с 2023 года из федерального бюджета на эти цели необходимо предусмотреть 3,9 млрд рублей ежегодно. Об этом говорится в перечне поручений по итогам заседания Совета по реализации государственной политики в сфере защиты семьи и детей, размещенном на сайте Кремля. Уточняется, что ответственными назначены премьер-министр Михаил Мишустин и глава АНО Алексей Гореславский. Доклад по этому вопросу главе государства должны представить до 1 ноября 2022 года.

Кроме того, кабмину поручено обеспечить внесение в законодательство РФ изменений, предусматривающих полное госфинансирование производства и проката национальных художественных (игровых) фильмов для детей и юношества. Это необходимо сделать до 30 декабря.

Областная газета Свердловской области

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