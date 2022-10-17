В одном окопе

Пожарные расчеты могут превратиться в артиллерийские. Фото Алексей Кунилов.

В Госдуму внесены поправки в закон «О мобилизационной подготовке и мобилизации в РФ». Законопроект предполагает в первоочередном порядке призывать для прохождения службы по частичной мобилизации сотрудников Росгвардии, МЧС, ФСБ и ряда других силовых ведомств, также предусмотрено снять бронь с депутатов Госдумы и членов Совета Федерации. По словам одного из авторов законопроекта Сергея МИРОНОВА, призыв «силовиков» позволит «усилить наши позиции на фронтах».

Удар вилкой

Поправки в закон «О мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской Федерации» разработала фракция «Справедливая Россия – За правду». Ее лидер Сергей Миронов в интервью «Известиям» сообщил, что предлагаемые изменения позволят решить сразу две задачи: «усилить наши позиции на фронтах» и «удовлетворить запрос общества на справедливость».

Депутаты намерены подключить к специальной военной операции незадействованный актив – специалистов в погонах из различных силовых ведомств. Согласно опубликованному РИА Новости списку, предлагается призывать на военную службу по частичной мобилизации «в первоочередном порядке» граждан, проходящих военную службу в Росгвардии, в спасательных воинских формированиях федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на решение задач в области гражданской обороны, в Службе внешней разведки, органах ФСБ, органах государственной охраны и военной прокуратуры, военных следственных органах Следственного комитета и федеральном органе обеспечения мобилизационной подготовки органов государственной власти, в воинских подразделениях МЧС.

Вторая предлагаемая категория «первоочередников» – это граждане, уволенные с военной службы и зачисленные в запас Вооруженных сил.

«Снесут» любую армию

Нужно понимать, что какие-то силы вышеназванных структур уже задействованы в специальной военной операции по прямому приказу своего руководства, к примеру, те же сотрудники ОМОН. Законодатели обращают внимание на тех, кто продолжает нести службу на привычных им местах – в штабах, дежурных частях, следственных управлениях…

Депутат от Свердловской области в Госдуме, заместитель руководителя фракции «Справедливая Россия – За правду» Андрей Кузнецов пояснил, что все эти люди носят погоны и, в отличие от обычных граждан, имеют специальные знания и навыки, а также соответствующее обеспечение:

– Они имеют, как правило, повышенные условия по оплате труда, социальной поддержке, всевозможным льготам (например, уходят досрочно на пенсию). Они имеют и подготовку, и опыт. Те важные задачи, которые они выполняют «на гражданке», конечно, не должны быть «брошены», здесь важно, чтобы органы, занимающиеся мобилизацией, учитывали необходимый баланс приоритетов. Это не значит, что всех поголовно нужно отправить на передовую. Но в ситуации, когда стоит выбор между неопытными людьми и «силовиками», нужно опираться на «силовиков», – отметил он.

Идея привлечь к спецоперации сотрудников силовых ведомств не нова. После объявления частичной мобилизации Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров обратил внимание на «огромные ресурсы»:

«Даже если исключить из уравнения резервистов, то у нас все равно остается колоссальный штат сотрудников, которые так или иначе имеют хорошую физическую подготовку и навыки владения оружием: МЧС, ФСПП, ФСБ, ФСО, СВР, УФСИН, ФТС, Прокуратура, СК. Вместе с силовыми и военными ведомствами – это примерно 5 млн человек, которые регулярно сдают спортивные нормативы. Если оставить 50% сотрудников на служебном посту, то вторая их половина в количестве 2,5 млн человек снесет любую западную армию. И резерв не понадобится. Руководители этих подразделений уже сейчас могли бы приступить к оптимизации рабочего процесса с учетом нововведений», – написал он в своем телеграм-канале.

Броня крепка

Еще одной категорией граждан, которая может быть призвана по частичной мобилизации, могут стать депутаты и сенаторы российского парламента. Авторы законопроекта предлагают отменить для них отсрочку от призыва по должности:

– Законопроект по данному вопросу внесен на рассмотрение Госдумы. Считаю, что отсрочка для сенаторов и депутатов должна предоставляться на общих основаниях. Никаких поблажек быть не должно,- написал в своем телеграм-канале Сергей Миронов.

Часть депутатов из других фракций к идее справедливороссов отнеслась скептически, мол от думцев в окопах толку мало, а массовое отсутствие народных избранников на работе может остановить деятельность парламента.

Депутат Андрей Кузнецов этого скептицизма не разделяет. По его словам, решение по отмене отсрочки для депутатов – это важный элемент укрепления единства между народом и властью:

– Народ считает, что когда депутаты принимают законы о мобилизации, они не должны сами отсиживаться за бронью, иметь какую-то привилегию. Это справедливое требование. В вопросах обязанностей защиты Родины все должны быть равны. Те отсрочки, которые действуют для всех, должны действовать и для депутатов. Попадаешь под условия текущей мобилизации, значит, должен идти в военкомат. Не подпадаешь – сиди, жди своей очереди, – отметил он.

По действующему законодательству право на отсрочку есть у семи категорий граждан, включая парламентариев. В списке, который предлагают эсеры, 16 категорий, среди них – признанные ограниченно годными по состоянию здоровья (категория «В»); проходящие альтернативную гражданскую службу; сыновья (родные братья) погибших военнослужащих по призыву; имеющие ребенка и воспитывающие его без отца (матери) граждане; родители (усыновители) или опекуны, осуществляющие уход за ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет или инвалидом с детства I группы, а также граждане, получающие образование соответствующего уровня впервые, обучающиеся по очной и очно-заочной формам обучения.