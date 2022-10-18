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Общество
18 октября 2022, 15:00

Жительница Нижнего Тагила выиграла миллион после вещего сна

победитель лотереи

До сна женщина хотела отказаться от увлечения — игры в лотерею. Фото: пресс-служба "Столото", снимок публикуется с разрешения получателя

Накануне выигрыша женщине приснилось, как она купается в деньгах. Повезло ей в 1458-м тираже "Русского лото" — по итогам розыгрыша свердловчанка выиграла миллион рублей.

"Мне приснился сон, где деньги падали на меня с неба, я подкидывала купюры и купалась в них. В соннике прочитала, что это к хорошим новостям", — рассказала женщина.

Узнав о выигрыше, тагильчанка обратилась в лотерейный киоск, где ей подтвердили результат. Там также сообщили, что она не первый победитель с крупным выигрышем в Нижнем Тагиле.

По данным пресс-службы "Столото", жительница Свердловской области работает бухгалтером. У счастливицы много планов на выигранные средства, поэтому она еще не решила, как ими распорядиться. "Верю, что удача улыбнется мне еще не один раз", — добавила она.

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Областная газета Свердловской области

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