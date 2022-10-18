Google заблокировал канал Совета Федерации на YouTube

На канал Совфеда на YouTube были подписаны больше 200 тысяч пользователей. Фото: скриншот страницы Совета Федерации на YouTube

На YouTube заблокировали канал Совета Федерации, на который были подписаны более 200 тысяч пользователей. Об этом сообщил Совфед в Тelegram.

На странице Совета Федерации хранились 20 тысяч видео: трансляции с заседаний, комментарии сенаторов, а также различные программы, посвященные истории российского государства. Информация удалена без возможности ее восстановления. Видеохостинг Совфед использовал 8 лет.

Выкладывать видеоконтент и вести трансляции Совет Федерации продолжит на российских платформах. Среди них — социальные сети "ВКонтакте", "Одноклассники", онлайн-сервис Rutube, а также Дзен и Тelegram.

"Ваш аккаунт заблокирован в соответствии с нашими правилами в отношении ограничения экспорта и применения санкций", — написано в сообщении от Google.

Фото: скриншот страницы Совета Федерации на YouTube

Напомним, ранее YouTube заблокировал парламентский канал "Дума ТВ".