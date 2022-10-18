На Среднем Урале может появиться строительный ИННОПРОМ

Международный строительный форум проходит в Екатеринбурге в девятый раз. Фото: Полина Зиновьева

В строительный ИННОПРОМ хотят трансформировать свердловские власти IX Международный форум и выставку 100+ TechnoBuild, которые открылись сегодня в Екатеринбурге. О таком намерении заявил сегодня и.о. министра строительства и развития инфраструктуры Свердловской области Михаил Волков.

"В предъюбилейный девятый год мы нацелены на то, чтобы наши форум и выставка стали строительным ИННОПРОМом для Российской Федерации. Сегодня строительство — одна из наиболее динамично развивающихся отраслей. Набраны высокие темпы в жилищном строительстве, в строительстве объектов социальной и инженерной инфраструктуры, улично-дорожной сети. Показатель в 3 миллиона квадратных метров в этом году Свердловской областью скорее всего будет взят. Мы постоянно наращиваем объемы ввода жилья, несмотря на санкции и ограничения", — отметил Михаил Волков.

За 9 лет строительный форум расширил деловую программу. Сегодня мероприятие включает более 200 секций, в которых участвуют 600 приглашенных спикеров. В рамках выставки экспонируются 300 компаний — в 1,5 раза больше, чем в 2021 году. Увеличилось число круглых столов, где поднимаются актуальные вопросы строительной сферы. Участники обмениваются опытом и обсуждают пути развития отрасли. Изменилась и тематика форума. В нее включены вопросы от проектирования до дизайна готовых помещений.

Фото: Полина Зиновьева

В этом году деловая программа мероприятия состоит из шести тематических форумов и двух профильных конференций. Четвертый день посвятят обучению узких специалистов отрасли. Также участники смогут познакомиться с новыми технологиями благоустройства. Их представили в самом большом парке под крышей. Кластер дизайна продемонстрирован в виде кубов с живыми интерьерами.

Фото: Полина Зиновьева

Фото: Полина Зиновьева

Напомним, ранее губернатор Свердловской области предложил провести строительные форум и выставку в течение четырех дней. Идею главы региона поддержали в Минстрое РФ.