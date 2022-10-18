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Общество
18 октября 2022, 18:11

Свердловская полиция запустила акцию по сбору сведений о наркоточках

Шприц

Мероприятие будет проходить до 28 октября. Фото: Валерий Горелых

На Среднем Урале стартует профилактическая Всероссийская акция "Сообщи, где торгуют смертью". Жители региона могут рассказать о действующих точках сбыта наркотиков. Мероприятие будет проходить до 28 октября.

Основными задачами акции являются привлечение граждан к борьбе с незаконным оборотом наркотических веществ, оказание квалифицированной помощи и консультаций наркозависимым.

Сообщить информацию о действующих в регионе наркоточках можно по телефону: (343) 358-71-61.

"Всех, кто располагает какой-либо информацией о наркокурьерах, наркопритонах, местах производства, хранения криминального товара, иных противоправных деяниях, просят сообщить об этом в территориальный ОВД по месту жительства или по круглосуточному телефону доверия Главного управления МВД России по Свердловской области", — уточнил пресс-секретарь регионального главка полиции Валерий Горелых.

Областная газета Свердловской области

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Свердловская полиция запустила акцию по сбору сведений о наркоточках