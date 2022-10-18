Автобусы с офицерами из уральских военкоматов вновь направляют в центр подготовки в Елань. Фото: Алексей Кунилов

В Свердловской области после более чем двухнедельного перерыва возобновилась мобилизация. Командование Центрального военного округа приостановило набор запасников в конце сентября, когда Еланский окружной учебный центр и еще один пункт сбора мобилизованных в 32-м военном городке, где призванные на службу проходят подготовку, оказались переполнены. Корреспондент «ОГ» Екатерина СЕРДИТЫХ вчера наблюдала, как из Чкаловского райвоенкомата Екатеринбурга на специальную военную операцию уходили офицеры-артиллеристы запаса.

Два капитана

Группы людей – мужчины в камуфляже с рюкзаками и провожающие их по-спортивному одетые женщины – начали собираться у Чкаловского военкомата с раннего утра, за час до отправления – чтобы не опоздать. Ни наигранного веселья, ни слез. Возраст мобилизованных от 37 до 50 лет, все офицеры запаса. Большинство в свое время были курсантами Екатеринбургского высшего артиллерийского командного училища.

Лейтенантские погоны Тимофей Бессонов получил в 1999 году, когда в составе своего подразделения участвовал в боевых действиях на Северном Кавказе. С военной службы уволился капитаном, работал администратором автоцентра. После начала частичной мобилизации, не дождавшись вызова, сам обратился в военкомат:

– Бывших офицеров не бывает, в такое время сидеть дома – не моя позиция. На работе много было вопросов, зачем мне это надо. Отвечал, что считаю нужным выполнить свой долг, – рассказал офицер.

Супруга Аиша стоит рядом, выглядит совершенно спокойной. Но, когда начинает говорить, понимаешь, что спокойствие это кажущееся.

– Мой муж – настоящий офицер, патриот. Верю в него. И очень горжусь, – говорит она.

Здесь же, у входа в военкомат, прощается с родными Олег Макаров. Он тоже капитан запаса и, как Тимофей Бессонов, имеет боевой опыт. На гражданке работал в охранном агентстве.

– Думаю, ничего неожиданного с нами не произойдет. Вот когда в командировку на Северный Кавказ двадцать лет назад отправляли, было тревожно – интернета не было, мы мало что знали о том, что нас ждет. А сейчас понимаем, куда едем. У меня жена тут остается, она, конечно, переживает, но на прощание сказала: ты, мол, офицер, значит, судьба тебе служить! – рассказал капитан Макаров.

Спасибо опыту

Провожают офицеров родственники, друзья, сотрудники военкомата и волонтеры. Во дворе, откуда отбывают уральцы, развернут пункт гуманитарной помощи. Руководитель волонтеров Кирилл Теплухин рассказал, что они передают мобилизованным спальные мешки, балаклавы, шапки, носки, коврики.

– Собираем вещи при помощи военкомата – он выделил палатку прямо во дворе. Неравнодушные люди и те, кому еще не пришла повестка, помогают деньгами. Меня лично пока это не коснулось, но, когда это случится, я поеду, а пока хочется быть полезным. Хоть наша помощь и мелочь, но от нее всем приятнее, ребята нас благодарят, – сказал Кирилл.

В офицерской партии все стоят с сумками и рюкзаками, из которых торчат туристические коврики. Рассказывают, что запаслись теплыми вещами: у каждого обязательно спальные мешки, наколенники, тактические перчатки, аптечки, небольшой запас еды. Старшего лейтенанта Андрея Шкарубина провожает отец, в прошлом тоже офицер-артиллерист. Говорит, собирать рюкзак начали еще весной.

– Стали собирать вещи с начала военной операции. Не все с собой возьмешь и не все там выдадут. Собирали по своему опыту, да и люди подсказывали, что необходимо, – делится Шкарубин-старший.

Сам Андрей добавляет, что с инструкцией о том, как необходимо собираться в случае отправки в зону военных действий, познакомился еще в военном училище, куда поступил по примеру отца и деда.

В ближайшие недели артиллеристы освежат свои знания и умения, а также наберут необходимую физическую форму в окружном учебном центре. После чего отправятся выполнять поставленные им задачи к местам дислокации в район специальной военной операции

Не больше трехсот тысяч Владимир Путин еще не подписал указ о завершении частичной мобилизации, но в регионах, которые выполнили мобилизационное задание, процесс «исчерпан и остановлен», – сообщил корреспонденту агентства «Интерфакс» пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. При этом он уточнил, что общее число мобилизованных по стране не может превышать цифру, установленную указом президента. «Там не может идти речи о превышении общего количества, как сформулировано в указе – до 300 тысяч человек», – сказал пресс-секретарь президента.