Село Сладковское признано самым трезвым в Свердловской области

Победитель получит грант в размере 500 тысяч рублей. Фото: Галина Соловьева

По итогам конкурса "Здоровое село — территория трезвости" жители села Сладковское в Слободо-Туринском муниципальном районе Свердловской области признаны самыми трезвыми. Почетные грамоты и денежные призы победителям вручал замгубернатора региона Павел Креков.

Конкурс проводился в рамках нацпроекта "Демография". Жюри оценивали организацию массовых профилактических акций, информационных кампаний по пропаганде здорового образа жизни, а также заинтересованность местных жителей.

"На протяжении 10 лет мы проводим такую работу в селах, уже сложилась определенная традиция и репутация. Сегодня все то, чем мы занимаемся, приобретает особый смысл. Трезвый образ жизни — одна из важных граней в сохранении и укреплении общества", — заявил Павел Креков.

В свою очередь митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений подчеркнул, что общественно-государственное движение "Попечительство о народной трезвости" организовывает мероприятия, направленные на сохранение здоровья и осознание духовно-нравственных принципов.

Как сообщает департамент информполитики Свердловской области, в этом году в конкурсе приняли участие 32 населенных пункта.

Село Сладковское, жители которого были признаны жюри самыми трезвыми, получит грант в размере 500 тысяч рублей. Эти деньги могут быть направлены на закупку спортинвентаря, обустройство спортплощадок или создание иных условий для ведения здорового образа жизни. Второе место по итогам конкурса заняла Туринская Слобода — село получит 400 тысяч рублей. Третьего места и гранта 240 тысяч рублей был удостоен поселок Монетный. Поощрительные призы в размере 100 тысяч рублей получили Левиха, Баранчинский и Половинный.