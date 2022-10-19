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Общество
19 октября 2022, 09:17

В Екатеринбурге демонтировали киоск с фейерверками

киоск "Русский фейерверк"

Киоск демонтирован. Фото: пресс-служба регионального УФССП России по Свердловской области

Он располагался на улице Восточной, 23. Решение суда о сносе незаконно возведенного торгового объекта исполнено под контролем судебных приставов.

Постановление об освобождении земельного участка вынес Арбитражный суд Свердловской области. Однако самостоятельно владелец торговой точки к сносу киоска не приступил.

В связи с этим был произведен принудительный снос строения спецорганизацией. Все расходы оплатит должник. Решение суда исполнено в полном объеме, сообщили в пресс-службе регионального УФССП России.

Ранее "Областная газета" писала, что в Кировском районе уральской столицы ликвидировали стихийную парковку. Придомовую территорию незаконно занял один из жителей.

Областная газета Свердловской области

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