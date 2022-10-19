В Екатеринбурге ищут участника лотереи, который выиграл 5 млн рублей

Счастливчик приобрел выигрышный билет за 60 рублей. Фото: Владимир Мартьянов

Приз 5 158 728 рублей был разыгран 18 октября в гослотерее "Спортлото "5 из 36". Удача оказалась на стороне участника из Екатеринбурга.

Однако кто этот счастливчик, остается загадкой. За выигрышем он еще не приходил, сообщили в пресс-службе "Столото".

По правилам, приз выигрывает тот, кто угадает все числа в первом поле билета и не угадает число во втором поле. Удачными для участника оказались 18, 17, 2, 28, 4. Неугаданным осталось число 3 во втором поле билета.

Отмечается, что жителям Свердловской области везет в лотерею. Только за 2021 год совокупная сумма выигрышей участников составила 1 024 286 778 рублей. 44 жителя региона выиграли от 500 000 до 1 миллиона рублей, а 35 человек стали миллионерами.

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