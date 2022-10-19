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Общество
19 октября 2022, 12:30

В Свердловской области прорабатывают инициативу создания промышленно-строительного кластера

подписание

Подписание документа состоялось сегодня. Фото: департамент информполитики Свердловской области

Соответствующее соглашение было подписано в рамках международного форума и выставки 100+ TechnoBuild между министерством строительства и развития инфраструктуры Свердловской области и региональным фондом поддержки предпринимательства (СОФПП).

Документ предусматривает совместное участие в разработке и реализации программ и проектов развития промышленно-строительного кластера.

"Создание промышленно-строительного кластера в регионе позволит объединить усилия всех игроков рынка недвижимости и создать благоприятную среду для развития отрасли в целом. Основными задачами кластера станут повышение доверия участников рынка друг к другу, снижение риска поставки фальсификатов, уменьшение стоимости для покупателя", — сказал и.о. министра строительства и развития инфраструктуры области Михаил Волков.

Как отмечают в департаменте информполитики Свердловской области, запрос на создание новых кооперационных цепочек обусловлен изменениями в экономике региона и страны в целом. Для содействия формированию новых кластеров в структуре СОФПП в конце 2021 года был создан Центр кластерного развития. В числе его задач:

  • координация кластерных инициатив,
  • содействие в организационном оформлении,
  • налаживание взаимодействия с инвесторами, государственными органами, учреждениями образования и науки.

В этом году при поддержке Центра был создан нижнетагильский кластер "Парк деревообработки и домостроения". Он объединил компании, которые совместными усилиями создают полный цикл производства умного и экологичного дома высокой готовности.

Областная газета Свердловской области

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