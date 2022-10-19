Правительство РФ расширило возможности использования маткапитала

Чтобы оплатить образовательные услуги из средств маткапитала, нужно предоставить в ПФР заявление и заключенный с ИП договор. Фото: Алексей Кунилов

Теперь единовременную выплату можно будет направить на оплату образовательных услуг, предоставляемых ИП. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Как отмечается на сайте кабмина, родителям разрешат оплачивать услуги частных преподавателей, негосударственных детсадов или школ. Однако только в тех случаях, когда у организации (индивидуального предпринимателя) есть государственная лицензия на образовательную деятельность.

Ранее материнский капитал можно было использовать, только если услуги предоставлялись частными образовательными организациями, зарегистрированными как юрлица.

Для выделения средств из маткапитала на образовательные услуги необходимо предоставить в Пенсионный фонд два документа: заявление и заключенный с ИП договор с расчетом стоимости. Их принимают в отделениях ПФР и МФЦ. Также их можно направить через портал Госуслуг и сайт Пенсионного фонда.