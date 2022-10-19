Пилотный проект арендного дома в Екатеринбурге оценили Евгений Куйвашев и Владимир Якушев

Арендный дом в Екатеринбурге построен в квартале улиц Шаумяна — Московская — Фурманова. Фото: департамент информационной политики Свердловской области

Глава Среднего Урала Евгений Куйвашев и полпред президента РФ в УрФО Владимир Якушев оценили пилотный проект арендного дома, возведенного в Екатеринбурге. Высотка переменной этажности на 300 квартир построена в квартале улиц Шаумяна — Московская — Фурманова.

Дом введен в эксплуатацию и постепенно заселяется. Все квартиры, от студий до четырехкомнатных, предназначены для долгосрочной аренды, сообщает департамент информационной политики региона.

"У Свердловской области есть интерес к развитию рынка арендного жилья. Речь идет о готовых для жизни квартирах в домах с развитой инфраструктурой, предназначенных для аренды на длительное время. Напомню, что в Свердловской области разработана программа по поддержке студентов "Кампус". И мы обсуждали с нашими крупнейшими застройщиками возможность строительства домов с арендными квартирами для студентов", — подчеркнул губернатор.

Арендный дом возведен по стандартам ДОМ.РФ. Обслуживанием здания и территории вокруг занимается специализированная управляющая компания. За ней также закреплена обязанность по привлечению арендаторов и заключению с ними договоров.

"Развитие цивилизованного найма жилья — очень перспективная история как для конкретных семей, так и для частных компаний бизнеса, которые заселяют в них своих сотрудников", — отметил Владимир Якушев.

Арендный дом в Екатеринбурге планируют внести в систему национального "зеленого" ГОСТа, разработанного Минстроем России совместно с ДОМ.РФ. В стандарт включен 81 критерий. В это число входят требования по высокой энергоэффективности, предчистовой отделке, наличию инфраструктуры для людей с ограниченными возможностями здоровья.

"Проект в Екатеринбурге — очередной этап развития цивилизованного рынка арендного жилья в стране. Сейчас, ориентируясь на поставленные президентом задачи, ДОМ.РФ продолжает активную работу в регионах. В первую очередь мы учитываем потребности местных властей при решении социальных, экономических задач. Наши проекты — это не просто альтернатива покупке жилья для граждан. Речь идет о комфортных условиях проживания в современных домах, безопасности сделки и прозрачности договорных взаимоотношений", — отметил заместитель гендиректора ДОМ.РФ Денис Филиппов.

Напомним, в Екатеринбурге проходит международный строительный форум и выставка 100+ TechnoBuild. Сегодня участие в них принимают губернатор Свердловской области и полпред президента РФ в УрФО.