Пенсионерка из Екатеринбурга отдала лжесотруднику ПФР почти полмиллиона рублей

Свои сбережения женщина передала неизвестной в конверте. Фото: Александр Зайцев

Пенсионерка поняла, что стала жертвой мошенников, и обратилась в полицию.

Правоохранителям она рассказала, что ей позвонила женщина и представилась начальником Пенсионного фонда. Собеседница пострадавшей заявила, что из-за инфляции якобы проводится пенсионная реформа, в рамках которой необходимо обменять деньги старого образца на новые. Екатеринбурженка согласилась. Дождавшись у себя дома лжепредставителя ПФР, она передала свои сбережения в размере 479 тысяч рублей.

Со слов пенсионерки составлены приметы злоумышленницы. По признакам преступления, предусмотренного статьей УК РФ "Мошенничество", возбуждено уголовное дело, сообщили в отделении по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу.

Полиция Екатеринбурга напоминает, что мошенники под различными предлогами пытаются проникнуть в квартиры доверчивых граждан. Не стоит впускать незнакомцев домой. Если они представляются работниками каких-либо служб, попросите предъявить удостоверение, спросите данные этого человека, свяжитесь самостоятельно с организацией, сотрудниками которой они представляются.