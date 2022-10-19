Бизнесменам разрешили служить

Закон дает мобилизованным индивидуальным предпринимателям пять дней на решение организационных вопросов. Фото Полина Зиновьева

Вчера Совет Федерации одобрил сразу два закона, направленных на поддержку предпринимателей, призванных по частичной мобилизации – о праве на кредитные каникулы и на передачу управления компанией. Ранее Правительство РФ изменило ряд обязательных требований для предприятий, где работали мобилизованные сотрудники. Эксперты решения федеральных властей оценивают положительно.

Каникулы одобрены

Во вторник Госдума приняла сразу в трех чтениях, а вчера Совет Федерации одобрил два закона по поддержке предпринимателей, призванных по частичной мобилизации. Первый документ предоставляет право мобилизованным предпринимателям на кредитные каникулы. Они действуют весь период военной службы плюс еще 30 дней. Срок можно продлить на время нахождения в медицинских организациях «в стационарных условиях на лечении».

Согласно второму закону индивидуальные предприниматели могут предоставлять доверенным лицам права на управление бизнесом, пока находятся на службе.

По словам председателя Госдумы Вячеслава Володина, которого цитирует «Коммерсантъ», 35% (797 тыс.) субъектов малого и среднего предпринимательства – это «организации с единственным владельцем-мужчиной в возрасте 18–60 лет. Если им не помочь, деятельность десятков, если не сотен тысяч предприятий будет просто заблокирована».

По действующим законам предпринимательство для любых военнослужащих находится под запретом. Как раз из этой патовой ситуации и попытались найти выход депутаты.

– До принятия законопроектов выход виделся один: прощаться с бизнесом, закрывать ИП, продавать доли, увольняться с должности директора и так далее. Сейчас законодатели предложили «запараллелить» два статуса – военнослужащего и предпринимателя – то есть можно будет и бизнес сохранить, и на службу уйти, – пояснил бизнес-юрист Арсений Артюх.

Для того, чтобы принятые законы заработали, вслед за Советом Федерации их должен утвердить Президент РФ. Судя по скорости принятия законопроекта, это произойдет в самое ближайшее время.

Без нижнего порога

План первоочередных мер, направленных на поддержку предпринимателей, которых призывают на военную службу по частичной мобилизации, Правительство России утвердило 10 октября. Оперативно, буквально через пять дней, в рамках его реализации были приняты сразу несколько документов. В частности, Постановление №1839 предусматривает, что компании, чьи специалисты были призваны на военную службу в рамках частичной мобилизации, могут продолжать работу с минимальной численностью сотрудников.

Временно отменяются требования, которые до сих пор были обязательными для получения разрешения по 48 видам деятельности. Среди них – разрешения в сферах перевозок, гидрометеорологии, образования, туризма и других.

По мнению бизнес-юриста Арсения Артюха, решение правительства позволит предотвратить разрыв производственных процессов:

– Раньше, уменьшив количество сотрудников ниже установленной планки, вы бы сразу нарушили требования и лишились бы лицензии, а еще получили бы штраф. Сейчас же меньшим составом вы можете продолжать свою деятельность, ничего не опасаясь. Но при этом в срок от 3 до 6 месяцев вам надо найти временных сотрудников, взамен ушедшим на службу по мобилизации. Три месяца – это не завтра, это уже хорошо. Есть время для поиска вариантов,- отметил он.

За призванным на службу сотрудником сохранится его рабочее место – трудовое соглашение с ним приостанавливается, но не разрывается.

Аренда подождет

Своим распоряжением председатель правительства Михаил Мишустин также предоставил отсрочку по оплате аренды недвижимости, земельных участков и другого федерального имущества. Кроме мобилизованных такая мера поддержки коснется предпринимателей, заключивших контракты о прохождении военной службы, и бизнесменов-добровольцев, вошедших в состав армейских подразделений.

Всем главам регионов рекомендовано предусмотреть аналогичные меры для арендаторов регионального имущества.

Арсений Артюх отметил, что данная мера поддержки имеет свои недостатки.

– Отсрочка – это не прощение аренды, по сути, это заморозка обязательств. В какой-то момент, когда предприниматель вернется со службы, отсрочка перерастет в рассрочку. Нужно будет отдавать долг арендодателю и еще расплачиваться по текущим платежам. Хотелось бы, чтобы мобилизованных предпринимателей совсем освободили от арендной платы. В пандемию по федеральной собственности так и было – аренду обнуляли. Согласно тексту распоряжения, арендаторами федерального имущества, которые получат отсрочку платежей, могут быть как индивидуальные предприниматели, так и юрлица, где один и тот же человек является учредителем и руководителем компании, – объяснил юрист.

Коммунальные платежи в период такой отсрочки вместо арендатора будет платить арендодатель. Кроме того, теперь мобилизованные предприниматели смогут расторгнуть договоры аренды федерального имущества без штрафных санкций.

Мимо «черного списка»

Еще один документ касается сферы госзакупок. Согласно постановлению правительства, сроки, цена, виды и объемы работ (услуг) могут быть изменены, если поставщиками по ним являются компании, сотрудники которых призваны на службу в рамках частичной мобилизации.

«С появлением этого постановления появилась возможность легально войти в такой переговорный – договорный процесс. Раньше этой возможности не было. Все было жестко: пришел государственный контракт – обязан выполнять – ни влево, ни вправо, – объясняет Арсений Артюх. – Сорвавший сроки или нарушивший другие пункты контракта предприниматель попадал в реестр недобросовестных поставщиков. Попавшие в этот «черный список» лишаются права участвовать в госзакупках сроком на два года. Так вот, если с предприятия работники ушли на службу по частичной мобилизации, оно не попадет в такой список, даже если нарушит какие-то условия контракта».

Нововведение относится ко всем контрактам, которые будут заключены до конца 2023 года.

Если из-за мобилизации компания или индивидуальный предприниматель не смогут обеспечить своевременное исполнение контракта, неустойки, которые они должны были бы заплатить, будут списаны.