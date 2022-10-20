В Екатеринбурге выбрали победителей Всероссийской инженерно-архитектурной премии

Премия 100+ Awards была основана в рамках строительного форума и выставки 100+ TechnoBuild и проводилась во второй раз. Статуэтки победителей и дипломы получили 15 проектов.
В этом году на победу претендовали 196 проектов со всей страны. В шорт-листы попали только 74. Победителей определили признанные российские и зарубежные эксперты в области строительства, проектирования, архитектуры и инновационных разработок.
В церемонии награждения участвовали замминистра строительства и ЖКХ РФ Никита Стасишин, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, вице-президент Национального объединения строителей, первый заместитель председателя Заксобрания региона Аркадий Чернецкий и глава Екатеринбурга Алексей Орлов.
Лауреатами премии 100+ Awards стали:
- "Лучшее инженерное решение объекта строительства" – ООО "МЕТРОПОЛИС", ГБУЗ Московский клинический научный центр имени Логинова ДЗМ;
- "Лучшее конструктивное решение – жилое здание" – ООО "ПИК-Проект", ЖК "Амурский парк";
- "Лучшее конструктивное решение – нежилое здание" – Фундаменты основания электростанции ЯМАЛ СПГ | АО "НИЦ "Строительство", НИИОСП им. Н. М. Герсеванова;
- "Лучшее архитектурное решение – жилое здание" – АО "Форум – групп", ЖК "Александровский сад";
- "Лучшее архитектурное решение – нежилое здание" – UNK project, БЦ "Земельный";
- "Лучшая инновационная разработка – материалы" – ООО "Нижнетагильский завод металлических конструкций", Мегапанель;
- "Лучшая инновационная разработка – технологии" – Конин Денис Владимирович, Каприелов Семен Суренович, Бучкин Андрей Викторович, Крылов Алексей Сергеевич, Рожкова Лидия Сергеевна, Ртищева Ирина Владимировна, Чилин Игорь Анатольевич, Игольников Иван Сергеевич, Разработка способа объединения сборных ЖБ плит-перекрытий и стальных балок, экспериментальные и теоретические исследования;
- "Лучшая инновационная разработка – IT-решение" – ООО "Ренга софтвэа", Российская комплексная BIM-система;
- "Лучшая BIM-модель здания" – ЗАО "ГОРПРОЕКТ", Многофункциональная ледовая арена на 15 000 зрителей в Екатеринбурге;
- "Лучшее решение по созданию комфортной городской среды" – ООО "Бюро Чехарда", Природная игровая площадка "Скрипучие пни";
- "Лучший объект зеленого строительства" – EcoStandard group, Ростех-сити;
- "Лучший дизайн интерьера – общественное пространство" – Geometrix Design, Archiloft;
- "Лучший дизайн интерьера – квартира площадью до 50 кв. м" – Демина Ксения Леонидовна, "Октябрьская";
- "Лучший дизайн интерьера – квартира площадью от 50 до 100 кв. м" – FREYA Architects Terra Apartment;
- "Лучший дизайн интерьера – квартира площадью от 100 кв. м" – Geometrix Design, "Гороховский".