В Екатеринбурге выбрали победителей Всероссийской инженерно-архитектурной премии

Фото: предоставлены пресс-службой 100+ TechnoBuild

Премия 100+ Awards была основана в рамках строительного форума и выставки 100+ TechnoBuild и проводилась во второй раз. Статуэтки победителей и дипломы получили 15 проектов.

В этом году на победу претендовали 196 проектов со всей страны. В шорт-листы попали только 74. Победителей определили признанные российские и зарубежные эксперты в области строительства, проектирования, архитектуры и инновационных разработок.

В церемонии награждения участвовали замминистра строительства и ЖКХ РФ Никита Стасишин, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, вице-президент Национального объединения строителей, первый заместитель председателя Заксобрания региона Аркадий Чернецкий и глава Екатеринбурга Алексей Орлов.

Лауреатами премии 100+ Awards стали: