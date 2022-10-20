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20 октября 2022, 11:30

Режим ограничения полетов в 11 аэропортов России продлен до 28 октября

аэропорт

Обо всех изменениях в расписании работы аэропортов и авиакомпаний следует уточнять на их официальных сайтах. Фото: Галина Соловьева

Ограничение на полеты в воздушные гавани центральной и южной части страны вновь продлено — на этот раз до 28 октября. Это касается 11 аэропортов.

Речь идет об Анапе, Элисте, Воронеже, Брянске, Белгороде, Геленджике, Липецке, Симферополе, Краснодаре, Ростове-на-Дону и Курске, сообщается на сайте Росавиации. Все остальные аэропорты России работают в обычном режиме.

Перевозить пассажиров по-прежнему рекомендуется через Москву, Сочи, Ставрополь, Волгоград и Минеральные Воды. 

Напомним, что ограничение воздушного пространства на юго-западе России было введено 24 февраля в связи с проведением спецоперации на Украине. В последний раз режим продлевали до 22 октября.

Областная газета Свердловской области

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