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Общество
20 октября 2022, 11:44

Владимир Путин упразднил Ростуризм

Владимир Путин

Указ опубликован сегодня. Фото: пресс-служба Кремля

Функции Федерального агентства по туризму переданы Минэкономразвития. Соответствующий указ подписал Президент РФ.

"В целях совершенствования государственного управления в сфере туризма и туристской деятельности, повышения эффективности развития туристской индустрии и оптимизации структуры федеральных органов государственной власти постановляю упразднить Федеральное агентство по туризму", — говорится в документе.

Отмечается, что функции Ростуризма передаются Министерству экономического развития РФ. Указ вступает в силу с сегодняшнего дня. Ознакомиться с полным текстом документа можно на официальном портале правовой информации.

Областная газета Свердловской области

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