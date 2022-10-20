Владимир Путин упразднил Ростуризм

Функции Федерального агентства по туризму переданы Минэкономразвития. Соответствующий указ подписал Президент РФ.
"В целях совершенствования государственного управления в сфере туризма и туристской деятельности, повышения эффективности развития туристской индустрии и оптимизации структуры федеральных органов государственной власти постановляю упразднить Федеральное агентство по туризму", — говорится в документе.
Отмечается, что функции Ростуризма передаются Министерству экономического развития РФ. Указ вступает в силу с сегодняшнего дня. Ознакомиться с полным текстом документа можно на официальном портале правовой информации.