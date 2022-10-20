Владимир Путин присвоил Юлии Чичериной звание заслуженного артиста России

Владимир Путин подписал указ о присвоении почетного звания Юлии Чичериной. Фото: Павел Ворожцов

Свердловская певица Юлия Чичерина стала заслуженным артистом России. Указ о присвоении звания подписал Президент РФ Владимир Путин.

Документ опубликован на официальном портале правовой информации. Также указом президента государственных наград удостоены еще три жителя Среднего Урала.

Звание "Заслуженный врач Российской Федерации" получили заведующая отделением Уральского научно-исследовательского института охраны материнства и младенчества Марина Сивова, а также завотделением Свердловской областной клинической больницы № 1 Константин Кондрашов.

Медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени награжден директор департамента государственного жилищного и строительного надзора Свердловской области Алексей Россолов.

Напомним, в октябре 2022 года Юлия Чичерина, Николай Расторгуев и Олег Газманов, попали под санкции Евросоюза. Им запрещено посещать страны ЕС.