Говорить о добрых делах

Фото: Полина Зиновьева

Общественников Свердловской области призывают рассказывать о себе.

Вчера в центре гражданского патриотического воспитания "Каравелла" в Екатеринбурге состоялось открытие регионального проекта "Медиатор". Старт ему дали директор департамента внутренней политики Свердловской области Антон ТРЕТЬЯКОВ, председатель областного отделения Союза журналистов России Александр ЛЕВИН, а также руководитель проекта и центра "Каравелла" Лариса КРАПИВИНА.

Проект "Медиатор" создается для освещения и популяризации деятельности региональных некоммерческих организаций (НКО). Авторы проекта — Общественная палата Свердловской области, региональный департамент внутренней политики, отделение Союза журналистов России и свердловский центр гражданского патриотического воспитания "Каравелла". Поддержку в реализации проекта оказывают региональные министерство образования и молодежной политики, департамент информационной политики, а также департамент "Факультет журналистики" УрФУ.

При создании проекта опирались на опыт сайта созидание.све.рф, запущенный в прошлом году для того, чтобы общественники могли рассказывать о себе и событиях, которые они проводят. Сейчас на портале зарегистрировано 103 организации, из которых более 40 не опубликовали еще ни одной записи. Цель проекта — помочь встретиться НКО и СМИ и показать, что при помощи платформы можно объединить усилия и быть полезными друг другу.

На открытии проекта Антон Третьяков пояснил, что привлечение организаций к порталу созидание.све.рф поможет не только жителям и правительству региона познакомиться с теми, кто совершает добрые дела, но и даст возможность самим общественникам научиться о себе заявлять и делиться опытом с коллегами.

"Задача проекта — сделать так, чтобы НКО видели друг друга и между собой взаимодействовали", — отметил он.

Проект "Медиатор" продлится до июля 2023 года. За время его проведения организаторы планируют провести несколько семинаров, которые помогут членам НКО научиться создавать интересный материал для публикаций в социальных сетях и СМИ.