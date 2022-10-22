Центральная площадь Екатеринбурга на выходные превратилась в ярмарку

Ярмарка на площади 1905 года в Екатеринбурге будет работать до 17:00 воскресенья. Фото: Павел Ворожцов

Сегодня и завтра на площади 1905 года действует ярмарка. Часы работы с 9:00 до 17:00.

Здесь можно пополнить запасы свежим урожаем и купить продукты для зимних заготовок и консерваций. Гостей и жителей города приглашают посетить торговые ряды, сообщается на официальном портале Екатеринбурга.

Покупатели смогут приобрести фермерские продукты, которые окажутся полезными в сезон простуд. Среди них мед, богатый микроэлементами и органическими кислотами. Он обладает естественными антибиотиками и антибактериальными свойствами. Клюква и шиповник помогут при лечении и профилактике гриппа, ОРВИ, а также в качестве предупреждения авитаминоза.

Имбирь станет помощником в улучшении нервной системы, его можно добавлять в чай или морс. Сухофрукты зимой станут альтернативой свежим. Они богаты витаминами и клетчаткой. Организаторы сообщают, что на ярмарке будет представлен широкий спектр товаров.

Автопарковка на площади 1905 года будет закрыта до 19:00 воскресенья. Для водителей работает паркинг торгового центра.

Напомним, ранее Правительство РФ приняло постановление, дающее право самозанятым россиянам наравне с предпринимателями продавать свою продукцию на ярмарках и фестивалях.