Мэрия Каменска-Уральского представила проект стелы "Город трудовой доблести"

Стелу установят на площади Ленинского комсомола в Каменске-Уральском. Фото: официальный портал администрации Каменска-Уральского ГО

В администрации Каменска-Уральского показали, как будет выглядеть стела "Город трудовой доблести". Мемориал будет состоять из камня и металла, его установят на центральной площади города в 2023 году.

На данный момент разрабатывается рабочая документация с учетом рекомендаций, которые высказали эксперты Российского военно-исторического общества, сообщили в пресс-службе администрации Каменска-Уральского.

Стелу планируют возвести на месте фонтана "Одуванчик", его демонтируют. А по обеим сторонам мемориала "Каменск-Уральский – город трудовой доблести" оборудуют два "сухих" фонтана и информационные пилоны. На одном из сооружений обозначат список предприятий, которые эвакуировали в Каменск-Уральский во время Великой Отечественной войны. На другом пилоне появятся фотографии военного времени и текст приказа, разрешавшего подросткам-заводчанам после работы учиться в школах. Стела станет доминантой площади и ее украшением. Посетив мемориал, жители и гости города смогут узнать, какой вклад внесли каменцы в Победу в Великой Отечественной войне.

Напомним, звание "Город трудовой доблести" Каменск-Уральский получил в мае 2021 года.