В Екатеринбурге стартовал туристский форум "Большой Урал"

Форум "Большой Урал" проводится в Свердловской области с 2013 года. Фото: Алексей Кунилов

С 23 по 24 октября в Екатеринбурге пройдет Международный туристский форум "Большой Урал". В рамках мероприятия презентуют туристический потенциал Свердловской, Челябинской, Тюменской, Псковской, Курганской и Владимирской областей, Пермского, Приморского, Красноярского и Краснодарского краев, а также Москвы и Санкт-Петербурга.

Помимо традиционных мастер-классов, круглых столов, стратегических сессий, панельных дискуссий, на форуме состоится финал окружного этапа VIII Всероссийского конкурса "Туристический сувенир", студенческий слет волонтеров, а также торжественное награждение и демонстрация роликов победителей конкурса "Мир — территория туризма".

Фото: Татьяна Бурова

Кроме того, гостям форума представят "Демидовский маршрут".

В ходе встречи с участниками студенческого слета начальник управления культуры администрации города Екатеринбурга Илья Марков указал на важность работы волонтеров.

"Екатеринбург входит в пятерку самых посещаемых туристами городов. Здесь проходили масштабные международные мероприятия: саммиты ШОС и БРИКС, Чемпионат мира по футболу и другие. В 2023 году Екатеринбург готовится принять Международный фестиваль университетского спорта. Уверен, что волонтеры Екатеринбурга будут авангардом подготовки и проведения этого важного события", — передает слова Ильи Маркова пресс-служба администрации города.

Фарфор "Уральские байки" от Елены Прошко из Черноисточинска. Фото: Татьяна Бурова

Форум "Большой Урал" проводится в Свердловской области с 2013 года. Организатором мероприятия является Центр развития туризма Свердловской области, а поддержку оказывают региональное правительство и департамент по развитию туризма и индустрии гостеприимства.