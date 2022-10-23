Для свердловских манси закупили снегоходы и шлемы

Снегоходы "БУРАН 4ТД" на удлиненной базе закупают по просьбе самих манси второй год подряд. Фото: департамент информполитики Свердловской области

В рамках программы господдержки свердловские власти закупили для манси, проживающих в лесных поселениях, снегоходы и шлемы. Снаряжение будет доставлено коренным представителям малочисленного народа в ноябре.

И.о. министра экономики и территориального развития Свердловской области Денис Мамонтов отметил, что в 2022 году на поддержку манси в регионе было направлено 2 млн рублей. В Ивдельском городском округе Среднего Урала проживают 137 представителей этого народа, порядка 60 из них ведут традиционный образ жизни в лесах.

Снегоходы "БУРАН 4ТД" на удлиненной базе закупают по просьбе самих манси уже второй год подряд. Денис Мамонтов отметил, что приобретением техники господдержка не ограничивается.

"Помимо этого создаются условия для отдыха детей в каникулярный период, предоставляются меры социальной поддержки, медицинская помощь, организовано образование. Поддержку оказывают и промышленные предприятия, помогают в проведении культурных мероприятий и доставке необходимого в труднодоступные места", — передает слова и.о. регионального главы минэкономики департамент информполитики Свердловской области.

На снегоходах манси добираются до Ивделя, чтобы отвезти детей в школу, посетить больницу, а также получить меры соцподдержки и госуслуги. Правительство Свердловской области сотрудничает с Ассоциацией коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока на протяжении 9 лет.

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