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24 октября 2022, 09:21

Цирк Екатеринбурга начнут ремонтировать в 2023 году

Екатеринбургский цирк

Ремонтировать цирк будут до 2025 года. Фото: Галина Соловьева

Работы по реконструкции здания продлятся два года. Об этом напомнил гендиректор Росгосцирка Сергей Беляков.

Он добавил, что Екатеринбургский цирк является одним из самых больших в России. В связи с этим на его реконструкцию требуется около 2,2–2,6 млрд рублей, пишет ТАСС.

Напомним, ранее во время ремонтных работ обнаружили 160 артефактов. Однако, по словам директора учреждения Тамары Бортниковой, это не помешает реконструкции здания.

"Подрядчик готов во всем помогать историкам. Так что надеемся, что реконструкция объекта культуры после неожиданных находок просто станет еще культурнее", — добавляли в пресс-службе цирка.

Областная газета Свердловской области

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