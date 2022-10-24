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Общество
24 октября 2022, 10:03

Чехия закрывает границы для российских туристов с шенгенскими визами

  Валерия Белякова
Аэропорт

Решение принято чешским правительством на фоне событий на Украине. Фото: Алексей Кунилов

С 25 октября Чехия запретит въезд россиянам, которые имеют туристические шенгенские визы. Ограничения коснутся также граждан РФ с кратковременными разрешениями для участия в спортивных и культурных мероприятиях, проходящих в республике. 

О запрете въезда ранее сообщал министр иностранных дел Чехии Ян Липавский. Он отмечал, что решение принято чешским правительством на фоне событий на Украине.

"С 25 октября мы [правительство] вводим меры в отношении граждан РФ, получивших кратковременные шенгенские визы с целью туризма, [участия в мероприятиях] культуры и спорта. Им будет запрещен въезд в Чехию. Это касается прежде всего российских граждан, которые прибывают в [международный] аэропорт в Праге", — цитировал ранее ТАСС Яна Липавского.

По данным главы чешского МИДа, подобные меры в отношении россиян были приняты в Польше, Финляндии, а также в ряде прибалтийских стран (Эстония, Латвия, Литва).

Напомним, Финляндия запретила въезд российским туристам с 30 сентября.

Областная газета Свердловской области

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