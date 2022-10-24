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Общество
24 октября 2022, 10:51

Льготное автокредитование распространят на пенсионеров и военных

автомобили

По программе льготного автокредитования можно приобрести как отечественную машину, так и иномарку. Фото: Алексей Кунилов

Уже в этом году планируется расширить программу льготного автокредитования. В нее добавят две категории: пенсионеров и военнослужащих.

Об этом сообщил глава Минпромторга Денис Мантуров. "Сейчас нормативные акты доработают, и эти категории граждан будут включены", — передает его слова РИА Новости.

Как отметил министр, формат поддержки автопрома постоянно совершенствуется. В данный момент готовятся окончательные предложения в рамках текущего бюджета.

Добавим, в этом году по условиям программы льготного автокредитования скидка выросла до 20% (для Дальневосточного федерального округа (ДФО) сохранилась на уровне 25%). Вместе с тем стоимость автомобиля, подпадающего под такой кредит, увеличилась до 2 млн.

Предложение доступно семьям минимум с одним несовершеннолетним ребенком, медикам и учителям, а также водителям, впервые покупающим транспортное средство. Кроме того, условия распространяются и на тех, кто сдает автомобиль старше шести лет в трейд-ин, при условии, что владели им не менее года.

Областная газета Свердловской области

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