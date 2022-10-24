Область на карте

В селе Аятское построили мост через реку Аять. Фото: Невьянская телестудия

Циферблат из колеса обозрения, дорожки как реки, мост всем миром и гонки на «буханках»: «Облгазета» публикует самые интересные новости свердловских муниципалитетов за минувшую неделю.

Покровское (Каменский ГО)

В селе открыли сквер, благоустроенный по программе «Формирование комфортной городской среды». На проект было выделено 11 млн рублей из областного бюджета, сообщает газета «Пламя». Сквер состоит из трех зон – спортивной, детской и зоны отдыха. В проекте обыграли природные достопримечательности села: например, две пешеходные дорожки по периметру, соединенные между собой дугообразным мостиком, символизируют реки Исеть и Каменку. Это первое благоустроенное общественное пространство в селе.

Фото: Из личного архива Сергея Белоусова

Полдневая (Полевской ГО)

Сельский предприниматель подарил местному отделению ОВП мебель в регистратуру, пишет «Гор.сайт». Отделение общей врачебной практики работает с 2007 года, оно оказывает помощь жителям Полдневой и деревни Кенчурка. Благодаря энтузиасту в ОВП появились новые шкафы для карточек пациентов.

Аятское (Невьянский ГО)

В селе построили мост через реку Аять. Как сообщает Невьянская телестудия, старая переправа, по которой дети ходили в школу и детский сад, пришла в аварийное состояние. Материалы для нового моста выделило местное градообразующее предприятие, а сама стройка стала по-настоящему народной. В честь завершения строительства сельчане устроили праздник.

Верхняя Пышма

В Манином парке города колесо обозрения превратили в гигантский циферблат. Как сообщает группа «Верхняя Пышма и Среднеуральск онлайн», колесо установили в парке, где сейчас идет благоустройство, месяц назад. Иллюминацию будут включать на аттракционе по праздникам.

Фото: Евгений Кочетков

Нижняя Тура

В городской школе № 1 мэрия организовала доступную среду для ученицы. Как сообщает газета «Время», первоклассница передвигается в инвалидной коляске, учится в школе очно. Для девочки приобрели лестничный гусеничный подъемник, который позволит ей перемещаться по лестницам как внутри школы, так и снаружи. Кроме того, ученице купили специальную мебель – ученический стол-парту, санитарный стульчак, специальные мышь и клавиатуру. Также сообщается, что в школе выделили отдельную ставку помощника для детей с ограниченными возможностями здоровья. «Такой опыт для нижнетуринского образования новый, но начало положено»,- пишет СМИ.

Килачёвское (Ирбитский район)

В Ирбитском районе прошли гонки на «буханках». Как сообщает газета «Родники Ирбитские» со ссылкой на главу района Алексея Никифорова, 15 водителей сельскохозяйственных предприятий района соревновались в навыках управления автомобилями УАЗ 3309 по по бездорожью, с прохождением полосы препятствий. Победителем гонок стал водитель сельхозпотребкооператива «Килачёвский» Данил Степанов.

Фото: Из личного архива Алексея Никифорова

Двуреченск (Сысертский ГО)

В поселке организовали бесплатные тренировки по общей физической подготовке для резервистов Вооруженных сил РФ. Как сообщают «Сысертские вести», занятия будут проходить на базе местного фитнес-центра по воскресеньям. Руководители центра объяснили инициативу «сложной внешнеполитической обстановкой и сохраняющейся возможностью мобилизации мужского населения». К тренировкам допускаются мужчины 18–55 лет, годные к службе в ВС РФ и не имеющие противопоказаний к физическим нагрузкам.