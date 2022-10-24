МЧС продлило штормовое предупреждение в Свердловской области

25 октября местами в Свердловской области сохранится сильный ветер до 18 м/с. Региональное ГУ МЧС России призывает граждан соблюдать меры безопасности.
В непогоду свердловчанам стоит придерживаться следующих рекомендаций:
- ограничить проведение работ на открытом воздухе и на высоте;
- во время сильного ветра укрыться в подземном переходе или подъездах;
- не ходить рядом с домами, так как с крыш и балконов возможно падение шифера и других предметов;
- не парковать автомобили вблизи деревьев и рекламных конструкций;
- убрать хозяйственные вещи со двора и балконов;
- соблюдать меры пожарной безопасности и быть предельно осторожными с огнем.
О возникновении происшествий необходимо сообщать по телефону пожарно-спасательной службы МЧС России 101.
Ранее синоптики рассказали о прогнозе погоды на ближайшие дни. Так, в середине рабочей недели жителей некоторых районов Среднего Урала ожидает похолодание до -6 °С ночью и -1 °С днем. Подробнее читайте тут.
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Какие сюрпризы готовит свердловчанам «небесная канцелярия»?