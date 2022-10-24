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24 октября 2022, 16:00

МЧС продлило штормовое предупреждение в Свердловской области

непогода

Завтра на Среднем Урале будет -1...+4 °С. Фото: Алексей Кунилов

25 октября местами в Свердловской области сохранится сильный ветер до 18 м/с. Региональное ГУ МЧС России призывает граждан соблюдать меры безопасности.

В непогоду свердловчанам стоит придерживаться следующих рекомендаций:

  • ограничить проведение работ на открытом воздухе и на высоте;
  • во время сильного ветра укрыться в подземном переходе или подъездах;
  • не ходить рядом с домами, так как с крыш и балконов возможно падение шифера и других предметов;
  • не парковать автомобили вблизи деревьев и рекламных конструкций;
  • убрать хозяйственные вещи со двора и балконов;
  • соблюдать меры пожарной безопасности и быть предельно осторожными с огнем.

О возникновении происшествий необходимо сообщать по телефону пожарно-спасательной службы МЧС России 101.

Ранее синоптики рассказали о прогнозе погоды на ближайшие дни. Так, в середине рабочей недели жителей некоторых районов Среднего Урала ожидает похолодание до -6 °С ночью и -1 °С днем. Подробнее читайте тут.

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Областная газета Свердловской области

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