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Общество
24 октября 2022, 17:06

На Средний Урал завезли 300 тонн поддельных рыбных консервов

  Валерия Белякова
Консервы

В консервы с этикеткой "скумбрия" добавляли дешевую сардину. Фото: Павел Ворожцов

Россельхознадзор нашел на Среднем Урале 300 тонн фальсифицированных рыбных консервов. Новосибирский производитель закатывал в банки дешевую сардину вместо скумбрии.

Консервы продавались по цене дорогой рыбы. "Сайра тихоокеанская натуральная" и "Скумбрия атлантическая натуральная с добавлением масла" были сделаны из другой рыбы – сардины. При этом на банках было указано, что продукция состоит из скумбрии. Таким образом покупатели были введены в заблуждение, сообщает пресс-служба Управления Россельхознадзора по Свердловской области.

По  данным контрольного органа, новосибирский производитель намеренно добавлял в консервы более дешевую рыбу для уменьшения затрат и снижения себестоимости. Поддельный товар был обнаружен в одной торговый сети дискаунтера и у пяти оптовых продавцов.

Также сотрудникам надзорной службы удалось выяснить, что поддельные консервы могли попасть в социально-значимые учреждения Свердловской области и других регионов. Новосибирский производитель имеет ряд поставщиков, у которых заключены госконтракты. В Россельхознадзоре потребовали от оптовых продавцов и магазинов убрать из продажи данные консервы. Материалы также направлены в Управление по борьбе с экономическими преступлениями ГУ МВД России по Свердловской области.

Напомним, ранее у российско-казахстанской границы была пресечена попытка ввоза на Средний Урал контрафактной обуви.

Областная газета Свердловской области

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