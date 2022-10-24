Солнце зайдет над Уралом

Последний раз ученые из Екатеринбурга наблюдали затмение с такой высокой долей покрытия в 1981 году. Фото: elements.envato.com

Сегодня после полудня свердловчане смогут увидеть солнечное затмение. Оно будет неполным, но Луна скроет значительную часть Солнца. По словам астрономов, на сей раз Средний Урал станет одним из лучших мест для наблюдения этого явления. В Москве, к примеру, будет закрыто лишь немногим больше половины светила.

Солнечные затмения происходят, когда Луна проходит между Землей и Солнцем, отбрасывая тень на нашу планету. Это явление никогда не наблюдается во всех частях Земли одновременно. В этом году оно начнется на территории Исландии, а завершится в районе Аравийского моря. У москвичей в «космическом зрительном зале» в этот раз не самые лучшие места: в столице Луна закроет солнечный диск всего на 63 процента.

Наиболее полную фазу частного затмения – 86,3 процента – можно будет наблюдать на территории между Нижневартовском и Сургутом. Жители Среднего Урала – тоже на VIP-местах. Здесь звезда будет закрыта на 83 процента. Все неполные затмения, когда перекрывается только часть космического объекта, называются частными. Последний раз ученые из Екатеринбурга наблюдали частное затмение с такой высокой долей покрытия 41 год назад.

«В этот раз даже голову поднимать не потребуется. Высота Солнца будет не более 10 градусов над горизонтом. Наблюдать можно везде, где открыт юго-западный горизонт», – отмечает инженер учебной обсерватории Уральского федерального университета Владилен Санакоев.

Сегодняшнее затмение продлится 2 часа 21 минуту. Луна коснется диска Солнца в 14:46, своего пика явление достигнет в 15:59, а завершится все в 17:07. Для других городов Среднего Урала могут быть отличия на минуты. Из-за того что затмение происходит в вечернее время, на закате, диск Солнца будет иметь необычный красноватый оттенок.

По данным астрономов, сегодняшнее затмение можно назвать уникальным, поскольку оно относится к категории 124 сароса (интервал времени, по прошествии которого затмения Луны и Солнца приблизительно повторяются в прежнем порядке). Следующее солнечное затмение такого типа произойдет только 4 ноября 2040 года.

Владилен Санакоев рассказал, что в Екатеринбурге затмения с покрытием 80 процентов и выше происходили трижды: в 1981, 2006 и 2008 годах (83, 80 и 82 процента соответственно), частное затмение с показателем 90 процентов будет наблюдаться на Урале только 1 июня 2030 года.

Полные покрытия поверхности Солнца происходят гораздо реже частных – примерно раз в сто лет. По словам астронома, очередное такое астрономическое явление в Екатеринбурге ожидается только 20 апреля 2061 года. В предыдущий раз его можно было наблюдать 15 февраля 1961 года.

Удачное месторасположение еще не гарантирует свердловчанам хорошего зрелища. Его могут скрывать от зрителей облака.

По словам главного синоптика Уральского гидрометцентра Галины Шепоренко, несмотря на то что в регионе облачно, затмение увидеть удастся. «Но прояснения длительными не будут», – подчеркнула она.

Даже если погода не подарит уральцам просвета в пасмурном небе – затмение можно будет заметить по необычно раннему наступлению сумерек.

Во время солнечного затмения необходимо соблюдать меры предосторожности – использовать качественные специализированные светофильтры. Наблюдать за Солнцем без них опасно для зрения. Прямой взгляд на звезду может вызвать ожоги сетчатки или чувствительных к свету клеток глаза.

Справка Какие бывают затмения Затмения Солнца (бывает трех типов – полное, частное и кольцеобразное) и Луны происходят раз в полгода, период между ними – две недели. Солнце, Земля и Луна выстраиваются в одну линию. Если посередине оказывается Луна, то люди наблюдают солнечное затмение, а если Земля – то лунное. Затмения в ХХ веке В период с 1901 по 2000 год произошли 228 солнечных затмений, из которых 78 были частичными, 73 кольцеобразными (два нецентральных), 71 полными (три нецентральных) и 6 гибридными. Наибольшее число затмений было в 1935 году — пять, а в июле 2000 года было два затмения в один месяц.