Солнечный засветил перспективы

В рамках строительства «Лицейского квартала» в Солнечном будут построены Губернаторский лицей, инновационный детский сад и Центр художественной и эстетической гимнастики. Фото: Пресс-служба «Форум-групп»

На прошлой неделе на Международном строительном форуме и выставке 100+ TechnoBuild глава Екатеринбурга Алексей ОРЛОВ и вице-президент группы «Эталон» по региону Урал Андрей ЕРМИШКИН подписали соглашение о развитии инфраструктуры в микрорайоне Солнечном. Сейчас в Солнечном проживают 12 тысяч человек, и территория продолжает расти. «ОГ» выяснила, чем живет сегодня и как изменится в ближайшие годы самый юный и быстрорастущий микрорайон города.

Квартал в чистом поле

Солнечный – второй по величине (после Академического ) проект комплексного освоения территории в Екатеринбурге. Появился он, что называется, в чистом поле. В 2013 году администрация города выделила под жилую застройку участок площадью в 250 гектаров на южной окраине Чкаловского района, где раньше располагались земли бывшего совхоза «Свердловский». Первой осваивать новую территорию взялась компания «Форум-групп», затем к проекту подключились другие девелоперы.

Осенью 2015 года был сдан первый квартал – новоселье отпраздновали более 600 семей. Тогда же открыли первую очередь улицы 2-й Новосибирской, которая связала новый микрорайон со Вторчерметом. А вскоре в Солнечный запустили автобусный маршрут 077.

Фишки Солнечного Новые улицы Солнечного получают весьма романтические названия. В микрорайоне есть Золотистый бульвар, улицы Любви, Счастливая и Лучистая.

У микрорайона есть свой день рождения, он отмечается в первые выходные сентября. Для жителей устраивают концерты, экскурсии, мастер-классы и фейерверки. В этом году Солнечному исполнилось семь лет.

В Солнечном, как в Ботаническом саду, есть информационные стенды с описанием растений, которые посажены на территории.

Смарт-район с философией

Сегодня в Солнечном построены уже более 300 тысяч квадратных метров жилья, население превышает 12 тысяч человек. Планируется, что к 2030 году микрорайон прирастет ещё полутора миллионами квадратных метров, а количество жителей увеличится до 85 тысяч.

Развитием территории сейчас занимается группа «Эталон», которая реализует крупные градостроительные проекты в Москве, Санкт-Петербурге и Сибири. В начале этого года компания выкупила участок под застройку у «Форум-групп», а в августе начала возводить новую очередь микрорайона, которой он и обязан своим «взрывным» ростом – «Лицейский квартал».

Несмотря на смену застройщика, концепция Солнечного (в ее создании участвовало голландское архитектурное бюро Levs) осталась неизменной. В ее основе – несколько принципов.

Во-первых, Солнечный, в отличие от других городских строек, не тянется вверх: высота домов в среднем составляет 5–16 этажей. Первые этажи отданы под магазины, кафе, аптеки, фитнес-центры и другие объекты.

Застройка ведется кварталами, которые соединены зеленой и велопешеходной сетью. Сами улицы не прямые, а изогнутые, что, по замыслу проектировщиков, должно создавать ощущение камерности. В закрытых дворах внутри кварталов размещаются детские и спортивные площадки, зоны отдыха. А вот для машин доступ во дворы закрыт: все парковки вынесены на внешний периметр кварталов.

Безопасность внутри микрорайона обеспечивает почти тысяча камер. Данные с них собирают в службе безопасности Солнечного. Жители также имеют к ним доступ – через специальное приложение.

– По планировке, архитектуре и образу жизни Солнечный не похож ни на один другой район города – скорее, на какой-нибудь европейский городок, – говорит житель микрорайона, IT-специалист Рафис Арифуллин. – Для нашей семьи эта философия была решающей при выборе квартиры. Рынок недвижимости перегружен многоэтажными ЖК, но лично мне среди таких домов психологически некомфортно. А здесь много солнца и воздуха. Плюс у каждого квартала индивидуальная архитектура, но при этом есть ощущение цельного пространства, а не лоскутного одеяла.

Комплексное меню

Главным же принципом застройки Солнечного стал комплексный подход: по замыслу проектировщиков новоселы сразу должны получать все блага цивилизации – детский сад, школу, магазины, спортивные площадки, зоны отдыха и парковки.

Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин, побывав в 2021 году в Екатеринбурге, назвал район лучшим проектом комплексного освоения территорий, который он видел.

— Больше нигде в России не встречал проекта такого качества. Солнечный — отличный пример создания комфортабельного и современного квартала, – сообщил он журналистам после осмотра микрорайона.

Но если с тем, где погулять и покататься, в микрорайоне проблем никогда не было, то социальные объекты за новостройками начали поспевать не сразу. Сейчас власти наверстывают упущенное.

Сад с кулинариумом, школа со скалодромом

В 2017 году в Солнечном открылся первый муниципальный детский сад на 350 мест, спустя четыре года – еще один, на 250 мест. В 2020 году была построена школа на тысячу мест. Но, несмотря на большую вместимость учреждений, мест в них хватило не всем: многие местные жители вынуждены пока возить детей в другие садики Чкаловского района.

– Купили квартиру с расчетом, что ребенок будет ходить в садик рядом с домом, но не смогли туда попасть. Сейчас возим на Вторчермет – ждем, пока освободится место или будет построен новый детсад, – делится жительница Солнечного Татьяна Мацкевич.

Согласно планам городской администрации, в ближайшие несколько лет в Солнечном будут построены 11 детских садов и пять школ. Все они, под стать району, будут обладать определенной философией.

Например, уже готов проект инновационного детского сада на 300 мест, в котором предусмотрены соляная комната, кулинариум, центр искусств и ремесел и даже гончарная мастерская.

Строится Губернаторский лицей на 1 200 мест. Многофункциональный комплекс включает в себя общеобразовательную школу, детский технопарк «Кванториум», медиацентр с публичной библиотекой, коворкинг, художественную и звукозаписывающую студии. В спортивном блоке школы разместится центр с трансформируемым залом и 12-метровым скалодромом. Объект возводится на средства инфраструктурного кредита, полученного областью. Общая сумма реализации проекта – 2,95 млрд рублей.

– Когда мы задумывали концепцию лицея, то собрали самые лучшие мировые практики. Были сформированы экспертные группы, которые изучили опыт лучших европейских и азиатских учебных заведений. Также здесь будет создан центр повышения квалификации для педагогов всей Свердловской области, – говорил губернатор Евгений Куйвашев во время посещения Солнечного в сентябре прошлого года.

С размахом строят и учреждения допобразования. Первым таким объектом стала ледовая арена «Авто», построенная в 2019 году на призовые за победу одноимённой команды в Ночной хоккейной лиге. Сертификат на ее строительство на сумму 100 млн рублей команде вручил лично Президент России Владимир Путин. Еще более 700 млн рублей было выделено из областного бюджета. Комплекс включает две полноценные ледовые арены, несколько спортивных залов, 14 раздевалок. Ежедневно здесь могут заниматься до 800 юных хоккеистов.

А к концу этого года в Солнечном откроет двери Центр художественной и эстетической гимнастики – крупнейший на Урале и третий по величине и оснащенности в России. Кроме того, в микрорайоне будут построены физкультурно-оздоровительный комплекс и крытый бассейн.

За справкой пока к соседям

С чем пока проблема, так это с медучреждениями. В Солнечном работает филиал детской городской больницы № 8. Взрослые прикреплены к ГКБ № 24.

– Чувствуешь себя ненужным в учреждениях по месту прописки. На прошлой неделе была в стоматологии на Авиационной – в регистратуре с ходу посоветовали просить у администрации района свою поликлинику в Солнечном. Неприятно, что нам не рады, – делится эмоциями жительница микрорайона Мария Ирхина.

Больница для взрослых в Солнечном пока в перспективе. Также в планах строительство станции скорой помощи, собственного пожарного депо.

Парки и парковки

Гордость микрорайона – это множество рекреационных и общественных пространств. Как объясняли архитекторы, они стремились сделать не «парк в районе, а район в парке». В 2017 году был открыт парк «Солнечный». К августу следующего года будет открыто еще одно пространство – «Солнечные аллеи». Общественное пространство победило в рейтинговом голосовании по благоустройству территорий. По замыслу через парк пройдёт протяженная пешеходная зона, которая свяжет жилые кварталы с социальными объектами: детским садом, школой художественной гимнастики и Губернаторским лицеем.

Но больным вопросом остаются парковки.

– Район растет, а мест по-прежнему катастрофически мало, – рассказывает Мария Ирхина. – Сложно припарковаться даже для высадки пассажиров. Возле некоторых домов перегородили шлагбаумом сами улицы, и заезд через него стоит больше 100 рублей в сутки. Люди не готовы такие деньги платить, поэтому парковки стоят полупустые. Мы два года ставим машину на парковку напротив дома. Но однажды вечером не смогли заехать. Девушка-оператор заявила, что места закончились, и где мы будем парковаться – наши проблемы. Очень много недовольных из-за такого отношения.

«ОГ» обратилась за разъяснениями в пресс-службу компании-застройщика. Там рассказали, что создание многоуровневого паркинга есть в планах, получено разрешение на его строительство.

В ожидании трамвая

Однако главной проблемой Солнечного называют транспортную доступность. Микрорайон обслуживают шесть автобусных маршрутов: № 054, 077, 53, 63, 58, 57 а, но в часы пик поездки на автобусах превращаются в квест.

В начале этого года стало известно о том, что в Солнечный поедет трамвай. Как сообщили в пресс-службе администрации, строительство линии протяженностью 5,2 километра будет происходить в два этапа. К началу 2024 года будут проложены пути, которые соединят существующую остановку на Мусоргского и конечную на улице Чемпионов. В рамках второго этапа рабочие проложат рельсы вплоть до улицы Нескучной, где создадут трамвайное кольцо. Ожидается, что запуск трамвая позволит решить проблему пробок на юге города.