Участники форума "Большой Урал" обсуждают масштабирование межрегиональных турмаршрутов

В частности на форуме обсуждалось развитие Большой уральской тропы и кластера "Река Чусовая". Фото: Алексей Кунилов

В Екатеринбурге на X Международном туристском форуме "Большой Урал" обсудили перспективы масштабирования региональных маршрутов. Деловая программа включает в себя более 20 мероприятий практической направленности.

Замгубернатора Свердловской области Дмитрий Ионин напомнил, что минувшим летом на Петербургском экономическом форуме главы пяти регионов подписали соглашение о создании макротерритории "Большой Урал". Сейчас перед губернаторами Пермского края, Свердловской, Тюменской, Челябинской областей и Башкортостана стоит задача подготовиться к реализации межрегиональных маршрутов и туристской инфраструктуры.

Среди совместных проектов — развитие Большой уральской тропы, которая соединит территории Челябинской, Свердловской областей, Пермского края и Башкортостана. Для пешеходов и велосипедистов оборудуют трек длиной в тысячу километров. Помимо этого обсуждалось развитие кластера "Река Чусовая" за пределами Среднего Урала.

Фото: Алексей Кунилов

Фото: Алексей Кунилов

"Урал был закрыт для туристов очень много лет. И когда он открылся, то показал очень бурную историю развития, в том числе инфраструктуры: объектов размещения, объектов питания, объектов показа. Урал действительно стал объектом притяжения туристов. Это кладезь промышленных, культурных, исторических ценностей", — заявила вице-президент Российского союза туриндустрии Ольга Санаева.

Кроме того, на форум съехались мастера из 17 регионов страны, которые привезли почти 400 уникальных изделий, отметили в департаменте информполитики Свердловской области. Финалисты конкурсов Приволжского и Уральского федеральных округов познакомили участников мероприятия с современными тенденциями производства сувениров.

Фото: Алексей Кунилов