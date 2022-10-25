На Пхукете ищут пропавшую туристку из Екатеринбурга

В Таиланде пропала 53-летняя туристка из Екатеринбурга. Фото: Владимир Мартьянов

На тайском острове Пхукет ищут туристку из Екатеринбурга, которая пропала 20 октября. В поисках задействованы более 100 человек.

"Участвуют более 100 человек, это и полицейские, и военнослужащие береговой охраны, и водолазы. Задействованы суда и вертолеты. Поиски ведутся не только на воде, но и на холмах вокруг пляжа", — сообщил генеральный консул РФ в городе Пхукет Владимир Соснов РИА Новости.

По данным консула, спасательная операция в первые дни осложнялась ливневыми дождями. Он пояснил, что активный поиск туристки будет продолжаться 7 дней, после этого власти примут решение, исходя из обстоятельств.

Сообщается, что пропала 53-летняя гражданка РФ Елена Радченко, женщина является сотрудницей Свердловской железной дороги (СвЖД). В пресс-службе СвЖД пояснили, что Елена Радченко находилась в отпуске, однако с 20 октября перестала выходить на связь с родственниками.

"В настоящее время в Таиланде, где она отдыхала, ведутся поиски пропавшей. Мы очень обеспокоены случившимся, находимся на связи с семьей, посольством РФ в Таиланде", — рассказали в пресс-службе СвЖД.

По данным дипломата Владимира Соснова, Елена Радченко в прошлый четверг вышла из гостиницы и не вернулась обратно. Поисковики предполагают, что туристка могла находиться на пляже, там были найдены ее вещи.

В генконсульстве РФ в Пхукете отмечают, что сейчас на острове сезон дождей и высокие волны. На пляжах выставлены красные флаги, однако некоторые туристы купаются и при таких неблагоприятных погодных условиях.

Напомним, сегодня Чехия закрыла границы для российских туристов с шенгенскими визами.