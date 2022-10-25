Безработные свердловчане смогут получить господдержку при переезде с целью трудоустройства

Изменения в закон вступят в силу со следующего года. Фото: Галина Соловьева

Свердловские депутаты внесли изменения в закон "О содействии занятости населения в Свердловской области", которые расширяют круг получателей господдержки. Теперь рассчитывать на помощь государства могут ищущие работу граждане, состоящие на учете в службе занятости и готовые переехать в другую местность для трудоустройства.

Ранее господдержка оказывалась людям со статусом "безработный".

"Поправки предусматривают выделение дополнительной финансовой поддержки для тех, кто переезжает в сельскую местность. Это будет способствовать повышению мобильности трудовых ресурсов на Среднем Урале", — отметила председатель Заксобрания Свердловской области Людмила Бабушкина.

Как пояснила замдиректора департамента по труду и занятости населения Свердловской области Наталия Бордюгова, переселенцам компенсируют расходы на оплату аренды жилья за 2 месяца, проезд к новому месту жительства, при этом, если человек выехал в другой регион, эта сумма не превышает 7 тысяч рублей, а суточные расходы за время следования к месту работы выплачиваются в размере 100 рублей. При переселении в сельскую местность уральцы получат 50 тысяч рублей.

Изменения в закон вступят в силу со следующего года.

"В этом году переехали либо переселились, получив государственную услугу, 116 безработных уральцев. Учитывая, что программа получит новый импульс за счет расширения категории граждан, ищущих работу, мы прогнозируем рост этой цифры примерно в 2 раза", — передает слова Наталии Бордюговой департамент информполитики Свердловской области.