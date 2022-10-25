В работе мессенджера WhatsApp* произошел масштабный сбой

Пользователи WhatsApp* по всему миру сообщают о проблемах в работе мессенджера. Информация о сбое появилась на сайте downdetector.com.
Большинство пользователей, около 73%, жалуются на невозможность отправлять сообщения. Еще 23% вообще не могут открыть мобильное приложение, а остальные 4% — web-версию.
Проблемы с WhatsApp* фиксируются в Северной Америке, странах Европы и Ближнего Востока, а также в России и на Украине.
Признанная в РФ экстремистской компания Meta**, которая владеет мессенджером, пока ситуацию никак не прокомментировала.
*WhatsApp принадлежит компании Meta**, деятельность которой в РФ запрещена и признана экстремистской.
**Meta признана экстремистской, включена в перечень террористов и экстремистов, запрещена в России.