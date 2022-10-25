В работе мессенджера WhatsApp* произошел масштабный сбой

Большинство пользователей, около 73%, жалуются на невозможность отправлять сообщения. Фото: логотип мессенджера

Пользователи WhatsApp* по всему миру сообщают о проблемах в работе мессенджера. Информация о сбое появилась на сайте downdetector.com.

Большинство пользователей, около 73%, жалуются на невозможность отправлять сообщения. Еще 23% вообще не могут открыть мобильное приложение, а остальные 4% — web-версию.

Проблемы с WhatsApp* фиксируются в Северной Америке, странах Европы и Ближнего Востока, а также в России и на Украине.

Признанная в РФ экстремистской компания Meta**, которая владеет мессенджером, пока ситуацию никак не прокомментировала.

*WhatsApp принадлежит компании Meta**, деятельность которой в РФ запрещена и признана экстремистской.

**Meta признана экстремистской, включена в перечень террористов и экстремистов, запрещена в России.