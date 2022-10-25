Шин-развал

Только из одного Среднеуральска с населением 23 тысячи человек в этом сезоне вывезли 10 тонн покрышек, собранных на несанкционированных свалках. Фото: пресс-служба ЕМУП «Спецавтобаза»

Сезон замены шин в самом разгаре. На контейнерных площадках все чаще можно заметить кучи отработавших свой срок покрышек, а в лесах – стихийные «резиновые» свалки. Не убавляется и количество клумб из вторсырья во дворах многоэтажек. Такой мусор нужно сдавать на переработку, но условия для этого только создаются. Поэтому пока нередко муниципальные власти или активисты-экологи вывозят старые колеса за свой счет.

В июле 2021 года отработанные покрышки признали отходами четвертого класса опасности. Это значит, что выбрасывать их на контейнерную площадку нельзя. Запрещено и делать из них клумбы. Можно только утилизировать, отправляя на переработку. За нарушение предусмотрена административная ответственность – до четырех тысяч рублей для граждан и до 400 тысяч для предприятий. Однако пока, судя по всему, граждане этих мер воздействия просто не замечают.

Катитесь куда хотите

В восточной зоне региона (входят 34 муниципалитета с центром в Екатеринбурге) обращением с твердыми коммунальными отходами занимается Спецавтобаза. Со свалками старых покрышек у мусорных баков сотрудники организации сталкиваются постоянно.

– Осенью, в период сезонной смены резины, их количество в неположенных местах возрастает. Вклад в это вносят не только частники, но и автосервисы. Сейчас нередко их владельцы берут деньги у автомобилистов, обещая утилизировать покрышки, но в итоге зачастую просто увозят их подальше и выбрасывают, – сообщили в пресс-службе организации.

В шиномонтажных мастерских, действительно, до принятия закона можно было оставить старые колеса.

– Мы их раздавали тем, кто клумбы делает, либо в конце сезона вывозили как обычный мусор на полигон. Нам это практически ничего не стоило. Сейчас ситуация поменялась. Нам невыгодно отработанные шины утилизировать. Не могу сказать за всех, но мы просто после смены резины старую отдаем владельцам, – рассказал хозяин шиномонтажной мастерской Александр Кононов.

Спецпредприятия по вывозу ТКО (твердых коммунальных отходов) вообще не обязаны вывозить шины. Доставлять колеса просто на полигон нельзя: разлагается такой мусор 130–150 лет. Поэтому контейнерные площадки нередко обрастают несанкционированными резиновыми свалками. Их выявляют водители мусоровозов и жильцы домов. Всего с начала 2022 года региональный оператор обнаружил более 1 100 контейнерных площадок с шинами и 27 несанкционированных свалок автопокрышек.

– Если люди заметили старые автомобильные шины на контейнерной площадке, то им необходимо обратиться в свою управляющую компанию или в администрацию района. Важно отметить, что и граждан, и компаний, которые ответственно подходят к вопросу утилизации автопокрышек, становится больше. В 2021 году нам сдали 3 117 шин, а с начала текущего года уже 3 576, – комментирует директор ЕМУП «Спецавтобаза» Наталья Зубова.

Муниципалитеты и сами стараются решать проблему с вывозом отработанных шин. Чаще всего выделяют деньги из местного бюджета и за свой счет сдают резину в переработку. Так, только с контейнерных площадок Среднеуральска в этом году вывезли свыше 10 тонн использованных шин.

– Для ликвидации свалок заключаются контракты с подрядчиком, который имеет лицензию на работу с отходами четвертого класса опасности. Третий, последний в этом году этап работ по вывозу этих отходов запланирован на вторую половину ноября. Опыт показывает, что к этому периоду большая часть автомобилистов меняет летние шины на зимние, и риск, что использованные шины останутся на контейнерных площадках до весны, снижается, – рассказали в МКУ «УЖКХ» Среднеуральска.

Войну с бесхозными покрышками ведут и общественники. Так, экоактивисты сообщества «Экодозор» в апреле этого года объявили проект «Крышка покрышка». – Люди сообщают нам, где они видели бесхозные автошины. По этим сигналам мы составляем обращения в муниципальный комитет по экологии и природопользованию. А они уже в свою очередь отправляют на место инспекцию по охране окружающей среды. Ее специалисты составляют предписание для собственника территории об устранении нарушения. За полгода только в Екатеринбурге мы помогли в утилизации более чем 6 500 покрышек, – рассказывает основатель движения «Экодозор» Антон Гузеев.

«Лебединое озеро» на клумбе

Использованные шины не только выбрасывают за ненадобностью. Не один десяток лет они пользуются спросом у доморощенных «ландшафтных дизайнеров». Во дворе каждой второй многоэтажки цветы посажены в старое колесо, из них же делают заборчики. Иногда можно встретить спортивные снаряды, которые смастерили местные умельцы из вторсырья. Ну и верх дворовой красоты – лебеди из покрышек. Все это «великолепие» с прошлого года вне закона. В некоторых местах управляющие компании решают вопрос централизованно, где-то жильцы сами готовы избавиться от таких дизайнерских изысков.

– Что с ними делать, решают только сами жильцы. Мы как экоактивисты можем помочь, например с вывозом. Есть примеры, когда жильцы по договоренности демонтировали эти клумбы, обустраивая новые. У людей должна быть альтернатива, – говорит Антон Гузеев.

С точки зрения закона, убрать отходы четвертого класса отходов должен собственник. В случае если владелец шин известен, то он получает от администрации предостережение и уведомление с требованием устранить выявленное нарушение.

– Либо администрация предъявляет исковое заявление о нанесенном экологии вреде. Но надо знать, кто собственник шин, чтобы был субъект по спору, проще говоря, с кем судиться. Еще один вариант – администрация просто демонтирует конструкции и всё, – комментирует юрист Павел Невольниченко.

Еще весной многие муниципальные организации получили предписание и довольно быстро избавились от шин на клумбах. Поэтому сейчас встретить в школах или детских садах цветы в колесах можно крайне редко.

Садовые товарищества также получили предписания, но здесь ситуация оказалась сложнее.

– У многих в нашем саду есть шины, люди их используют часто для ограничения роста растений с агрессивной корневой системой. Ту же малину в них садят, чтобы не разрасталась, или щавель. Правление сада довело до всех собственников информацию, что колеса надо убрать, но большинство сказали, что это их территория, и складировать на ней они вольны все что угодно, – говорит председатель СНТ Роман Аверьянов.

Всем хочется жить в красивом, зеленом дворе, считает промышленный дизайнер Илья Полянских. Поэтому у клумб из шин обязательно должна появиться альтернатива.

– Сейчас настало время переосмыслить благоустройство наших дворов, которое за 50 лет устарело однозначно. К примеру, городские власти могут профинансировать разработку конструктора дворов. То есть типовых решений по озеленению и благоустройству, чтобы жильцы могли выбрать и составить из этих «кубиков» цельную картину. Ведь сделать свой двор красивым хотят не только бабушки, которые садят цветы перед подъездом, но и все жильцы, – убежден руководитель архитектурного бюро Илья Полянских.

Пункт приема Сдача шин на утилизацию – услуга платная, 10 рублей за килограмм, вес колеса в среднем начинается от шести килограммов, комплект вытянет под 30, еще и придется поискать пункты приема. В Екатеринбурге их всего два, в Нижнем Тагиле – один. Пункты можно найти на интерактивной карте ответственной утилизации. Ее недавно создал Центр управления регионом при поддержке минЖКХ. Все собранные автопокрышки в конечном итоге увозят лицензированному переработчику в Нижнем Тагиле. Это пока единственное в регионе предприятие, где шины перерабатывают в крошку. Из вторсырья изготавливают различные резиновые изделия: покрытия для площадок, добавку для асфальта и другое. – Специалисты ЦУР создали хороший инструмент для тех уральцев, кто ответственно подходит к разделению отходов. Автомобильные шины могут стать резиновым покрытием для детских и спортивных площадок. Это понимают многие, — отметил замминистра энергетики и ЖКХ Егор Свалов.