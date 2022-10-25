Брачный уклон

Первыми скрепить подписями документ о заключении брака пригласили Степана и Оксану. Фото: Павел Ворожцов

Вчера в одном из загсов Екатеринбурга состоялась ускоренная процедура бракосочетания для четырех пар. Исключение сделали для военнослужащих, которые уходят на специальную военную операцию. Подарками им стали тактические перчатки, спальные мешки и разгрузки. Сразу после одновременной регистрации браков женихи отправились в казармы. Свадьбы они планируют сыграть сразу после возвращения из зоны боевых действий.

Истории любви

Женихи и невесты выстроились перед ведущей неровной шеренгой. Четыре пары: трое мужчин в армейской форме – их призвали по частичной мобилизации, еще один – в темно-синем гражданском костюме – доброволец. Форму он наденет через пару дней. По фамилиям женихов и невест во время церемонии не называли, только по именам.

Максим и Алена вместе уже пять лет. Он работает водителем, она – директор на заправочной станции. В семье у них трое детей – десятилетний сын Алены от первого брака и две общие дочки. Одну из них отец держит на руках: малышке всего лишь месяц, она безмятежно мусолит соску-пустышку и не догадывается, что вокруг происходит. А вот сын уже все понимает, говорит, что гордится отцом.

Максим и Алена пришли на церемонию бракосочетания всей большой семьей - даже месячную дочку взяли. Фото: Павел Ворожцов

Степан и Оксана знакомы с детства, учились в одной школе. Он до мобилизации работал монтировщиком сцены в театре «Щелкунчик», она – получает профессию помощника машиниста, будет водить поезда по железной дороге.

– Знаете, как бывает: дружили, дружили, а потом дружба переросла в любовь, – говорит Оксана.

– Мы знали, что всегда будем вместе, думали о женитьбе, даже не знаю, почему тянули, – пытается найти объяснения Степан. – У меня работа, у Оксаны учеба, время летит. Ну а уж как повестку получил, понял: когда, если не сейчас.

Алексей и Мария от общения с журналистами вежливо уклонились, объяснив, что драгоценные минуты перед отправкой в часть им хочется провести с семьей – рядом с парой крутятся двое детей по возрасту не старше семи-восьми лет.

Владимир и Наталья тоже давно вместе и работают оба в банковской структуре. Им даже за обручальными кольцами не пришлось бежать в магазин – давно уже были куплены и ждали своего часа. Дождались.

У Владимира и Натальи обручальные кольца были куплены давно. И вот наконец пригодились. Фото: Павел Ворожцов

Момент истины

– 22 октября принесли повестку, получил ее свекор, так как нас дома не было, – рассказывает Алена. – А в воскресенье Максим уже уехал в часть. Позвонил, сказал, что нам надо пожениться. В понедельник мы подали заявление онлайн, и нас пригласили в загс. Даже кольца не успели купить. Но мы это обязательно исправим.

В таком же экстренном порядке приняли решение зарегистрировать брак и три другие пары. Все признаются, что про женитьбу, конечно, и раньше думали, но как-то не придавали особого значения формальности. Мол, есть штамп в паспорте, нет его – какая разница. Главное, что отношения сложились, есть любовь, все хорошо. Но…

– Настал момент принятия решений, – скупо объяснил Максим. – Я его принял, Алена согласилась.

Максим и Алена получают свидетельство о заключении брака. Фото: Павел Ворожцов

– О том, что Степан получил повестку, я узнала в день своего рождения, в прошлую пятницу, – рассказывает Оксана. – В субботу он пошел в военкомат, ему велели собраться и явиться к такому-то часу. Но автобус отправили раньше, поэтому его отъезд перенесли, и он успел купить и подарить мне помолвочное кольцо. А обручальные пришлось покупать мне, так как жених уже находился в воинской части.

– Володя позвонил мне на работу и сказал: «Я получил вызов в военкомат. Быстро оплачивай пошлину за регистрацию брака, я уже оплатил», – вспоминает Наталья и добавляет, лукаво улыбаясь: – Конечно, если бы было время, я бы подумала, а так пришлось выполнять команду.

Так надо

Ни от мобилизации, ни от венца женихи не бегали. Свою гражданскую позицию формулируют скупо, но четко:

– Так надо. Если не мы, то кто. Я же присягу давал…, – говорит Максим.

Ему – 25, армейскую службу проходил в Биробиджане. Рядовой. В военных действиях ранее участвовать не приходилось.

Степан отслужил «срочку» пять лет назад. По специальности – оператор-наводчик танка. Говорит, что, получив повестку, вспомнил о деде-фронтовике:

– Если бы я сбежал, мой дед бы мне этого не простил, – говорит Степан. – Он умер давно, я был тогда еще маленьким, но помню, что это был добрейший человек. Знаю, что он воевал, был ранен. Так что теперь мне страну защищать.

Жениху в гражданском – 39 лет. Владимир участвовал в боевых действиях на Северном Кавказе. По военно-учетной специальности – стрелок-пулеметчик. Дожидаться призыва по частичной мобилизации не стал – подал заявление на госуслугах и получил приглашение в военкомат.

– Наши с Володей мамы нас во всем поддерживают, – говорит Наталья. – Когда мы им сообщили, что идем в загс, обе сказали: «Правильно». Надо, чтобы муж был спокоен, чтобы у него был надежный тыл, чтобы знал, что его ждут.

Не в белом

Марш Мендельсона звучал сразу для всех восьми молодоженов. Ведущая по очереди обращалась к ним с традиционным вопросом, является ли их согласие добровольным, осознанным и искренним…. А потом женихи и невесты парами, одна за другой, подходили к столу, расписывались, обменивались кольцами.

Первый свадебный вальс тоже получился общим. И пусть невесты были не в белом, торжество, по общему мнению, удалось.

– Эта коллективная свадьба стала возможна благодаря совместным усилиям военных, сотрудников двух районных администраций и загса, – объяснил врио военного комиссара Свердловской области Сергей Чирков. – Действовать пришлось в очень сжатые сроки.

В завершение церемонии молодоженам вручили свадебные подарки – рейдовые рюкзаки, в которых упакованы спальные мешки, тактические перчатки, подшлемники, наколенники и налокотники – все то, что понадобится мужчинам в зоне проведения специальной военной операции.

На свадьбы времени у молодоженов не осталось. Сразу после церемонии молодых мужей отправили в военный городок, откуда после завершения курса подготовки они поедут в зону проведения спецоперации. Свадьбы мужчины пообещали сыграть после – когда вернуться домой.

Общее фото с коллективной свадьбы на память. Фото: Павел Ворожцов