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Общество
26 октября 2022, 12:07

Екатеринбуржец погасил долги на миллион, чтобы продолжить работу за границей

деньги

Должник погасил долги на сумму более миллиона рублей в полном объеме. Фото: Владимир Мартьянов

Мужчина заплатил алименты, налоги и вернул долг теще. Его общая задолженность превышала миллион рублей.

Известно, что екатеринбуржец уезжал на заработки в Китай. А по возвращении у него накопилась задолженность по алиментам и налогам. Кроме того, за ним числился долг физлицу. Исполнительные производства о взыскании с мужчины денег находились в Кировском районном отделении судебных приставов ГУФССП России по Свердловской области.

Специалисты установили место нахождения мужчины, он был вызван на прием. Однако после беседы к погашению долга гражданин не приступил и получил 20 часов обязательных работ, которые отработал. Также в отношении него были вынесены постановления об аресте счетов и о временном ограничении в праве выезда за границу.

Чтобы снять статус "невыездной" и иметь возможность продолжить работу в Китае, долги екатеринбуржцем были полностью погашены. Денежные средства перечислены взыскателям, сообщили в пресс-службе ведомства.

Областная газета Свердловской области

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