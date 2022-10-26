В Екатеринбурге будут судить мошенниц, обманувших 50 вахтовиков

По месту проживания женщин найдены вещественные доказательства. Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Свердловской области

Следователи ГУ МВД России по Свердловской области направили в суд дело о мошенничестве с фиктивным трудоустройством граждан. Потерпевшими стали 50 человек, проживающие в 16 регионах страны.

В серии мошеннических действий, совершенных в период с 2016 по 2021 год, обвиняются две женщины. Общий ущерб, причиненный гражданам, составил порядка 1,5 миллионов рублей, сообщил пресс-секретарь регионального полицейского главка Валерий Горелых.

Подозреваемые целенаправленно обманывали граждан, искавших возможность трудоустройства. Женщины заказывали на различных телерадиокомпаниях по всей России рекламные объявления в бегущей строке с информацией о работе в организациях, гарантирующих высокую заработную плату. Для обратной связи указывались телефоны, оформленные на подставных лиц.

"Акцент злоумышленницы делали на поиске представителей строительных специальностей, таких как каменщик, слесарь, сварщик, кровельщик, которым предлагали работу вахтовым методом в ХМАО, Москве и Санкт-Петербурге. Заработная плата начиналась от 100 тысяч рублей в месяц. Обращавшимся по объявлениям людям, женщины представлялись сотрудниками отделов кадров реально существующих компаний, проводили с претендентами телефонное собеседование, отправляли на электронную почту соискателей фиктивные трудовые договоры, которые требовалось подписать. Кроме того, обвиняемые просили внести предоплату за 2–3 месяца проживания в гостинице, которая якобы была забронирована за строительной организацией. Сумма проживания составляла 12 500 рублей в месяц. После получения от пострадавших денег общение с ними прекращалось", — отметил полковник Горелых.

По его словам, незаконная деятельность была пресечена в ходе оперативно-разыскных мероприятий. Подозреваемых задержали по месту жительства. При проведении обысков сыщики и следователи изъяли важные вещдоки, в том числе сотовые телефоны, сим-карты, банковские карты, паспорта, оригиналы квитанций, подтверждающие прием денежных средств у граждан, а также печати, штампы и записные книжки, в которых подозреваемые вели подробный учет своих жертв.

Одна из злоумышленниц дала признательные показания. Другая же отказалась от сотрудничества со следствием. В отношении обеих гражданок избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Точку в этой истории поставит Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга, куда были направлены материалы дела.