Свердловские центры занятости ввели практику холодных звонков

Центры занятости начали информировать свердловчан о вакансиях через холодные звонки и СМС-рассылку. Фото: Галина Соловьева

Холодные звонки и СМС-рассылку начали проводить центры занятости Свердловской области. Данная практика позволит информировать о вакансиях максимальное число соискателей.

Речь идет от предприятиях, ищущих сотрудников, а также о жителях, находящихся в поиске работы. Сейчас нехватка кадров наблюдается в промышленной, строительной, сельскохозяйственной и торговой сферах, сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области.

"Сейчас особое внимание мы также уделяем потребностям предприятий ОПК Свердловской области. В основном требуются токари, операторы станков ЧПУ, машинисты крана, инженеры-конструкторы, фрезеровщики, инженеры-технологи. Позвонив человеку с такой квалификацией, мы предлагаем ему конкретную работу на конкретном предприятии. Сразу же по телефону можем обсудить все детали трудоустройства. Это значительно ускоряет процесс. С начала месяца через центры занятости на оборонные предприятия региона было устроено уже 106 человек", — рассказал директор департамента по труду и занятости населения Свердловской области Дмитрий Антонов.

Уровень безработицы на Среднем Урале постоянно снижается, согласно данным регионального департамента по труду и занятости. На начало 2022 года он составлял 1,1%, сейчас 0,84%. В текущем году с помощью центров занятости в области были трудоустроены 47,7 тысячи человек. Количество вакансий в регионе составляет 50,7 тысячи. В Свердловской области проводят усиленную работу по подготовке специалистов для оборонных предприятий. Ярмарку вакансий для жителей, ищущих работу в секторе ОПК, проведут в Екатеринбурге 8 ноября во Дворце молодежи.

Напомним, в Свердловской области идет модернизация службы занятости населения, которую планируют завершить в 2024 году.