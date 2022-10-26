"Автомобилист" всухую проиграл битву лидеров Востока

Фото: Павел Ворожцов

В 24-м для себя матче чемпионата КХЛ екатеринбургский "Автомобилист" в Магнитогорске проиграл "Металлургу" со счетом 0:3 (0:1, 0:2, 0:0).

Это была центральная встреча сегодняшнего игрового дня, так как перед ее началом хозяева занимали в турнирной таблице Востока первое место (33 очка), а гости — второе (31).

Итоговый результат выглядит разгромным, но на самом деле матч был довольно равным, а его исход определили прежде всего голкиперы.

Наставник "Автомобилиста" Николай Заварухин поставил в ворота Игоря Бобкова и судя по всему ошибся. "Шоферы" провели в атаке больше времени (16:48 – 10:13), намного чаще бросали (37 – 26), но голкипер хозяев Эдди Паскуале сыграл безупречно, а вот его визави из "Автомобилиста" сплоховал, пропустив 3 гола за неполных 29 минут. После этого Игоря Бобкова сменил Юхан Маттсон, который отыграл на ноль.

"Автомобилист" завершил четырехматчевую выездную серию, в ходе которой сыграл с тремя топ-клубами (ЦСКА, СКА, "Металлург") и одним аутсайдером ("Сочи"). Результат неудовлетворительный: одна победа и три поражения.

"Шоферы" сохранили за собой второе место на Востоке, но по очкам их догнал "Салават Юлаев", обыгравший сегодня "Ак Барс" — 4:1.

Следующий матч "Автомобилист" проведет 30 октября в Екатеринбурге с "Адмиралом".